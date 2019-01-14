В Сочи из-за ливня обрушилось противооползневое сооружение

В Сочи на прилегающей к одному из общежитий территории из-за ливня обрушилось противооползневое сооружение. Из-за инцидента пострадала местная теплотрасса, из-за чего без теплоснабжения остались три дома.

Как сообщили в администрации города, ЧП произошло на придомовой территории общежития, расположенного на переулке Павлова в поселке Лазаревское. Противооползневая стена из фундаментных блоков рухнула на трубу диаметром в 50 миллиметров.

В настоящее время проводятся ремонтные работы. Сроки устранения повреждений пока не называются.