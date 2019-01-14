Власти готовы помочь пострадавшим от взрыва газа в Шахтах

Правительство выразило готовность в случае необходимости оказать поддержку гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа в доме города Шахты Ростовской области.

Утром 14 января на девятом этаже дома, по данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Премьер-министр Дмитрий Медведев по телефону заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора региона Василия Голубева. В пресс-службе правительства уточнили, что речь шла о предоставлении временного жилья и оказании финансовой помощи.

Глава правительства поручил после завершения спасательной операции провести полное обследование дома, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.