Тюменка отдала 138 тысяч рублей за "магические" процедуры

Жительница Ялуторовска Тюменской области обратилась за помощью в полицию, после того как осознала, что напрасно переводила крупные суммы денег неким анонимным "целителям".

Она рассказала стражам порядка, что в сентябре прошлого года ей на сотовый позвонил неизвестный и представился экстрасенсом. Он предложил женщине свои услуги целителя, та согласилась.

"Нескольких месяцев она общалась по телефону с "экстрасенсом", выполняла все его задания. За магические процедуры женщина регулярно переводила деньги, общая сумма составила более 138 тысяч рублей. Через некоторое время, не заметив ожидаемого эффекта, женщина поняла, что попалась на уловку аферистов", - рассказали в пресс-службе главка МВД Тюменской области.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц" и начала расследование. Санкция статьи предусматривает срок до пяти лет.