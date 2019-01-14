В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета

Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.

Воздушное судно находилось на стоянке и готовилось вылететь в 7.05 по местному времени в Ханты-Мансийск. ЧП случилось примерно в 6.50. "У самолета ATR-72 произошло задымление в районе правого воздушного винта, - сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании Utair. - Экипаж эвакуировал 46 пассажиров. Никто не пострадал".

Перевозчик заменил самолет: новый борт вылетел в Ханты-Мансийск в 8.30.

"По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку", - сообщает пресс-служба ведомства.