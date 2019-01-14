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14.01.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета

Текст: Татьяна Воробьева

Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.

Фото: iStock
Самолет из Сургута в Махачкалу экстренно вернулся в аэропорт вылета

Воздушное судно находилось на стоянке и готовилось вылететь в 7.05 по местному времени в Ханты-Мансийск. ЧП случилось примерно в 6.50. "У самолета ATR-72 произошло задымление в районе правого воздушного винта, - сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании Utair. - Экипаж эвакуировал 46 пассажиров. Никто не пострадал".

Перевозчик заменил самолет: новый борт вылетел в Ханты-Мансийск в 8.30.

"По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку", - сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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