Роскомнадзор изъял 83 тысячи sim-карт

Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами в 2018 году изъял более 83 тысяч незаконно реализуемых sim-карт, сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается, это почти на 23 тысячи меньше, чем годом ранее.

Из них более 35 тысяч sim-карт принадлежали "Вымпелкому" (бренд - "Билайн"), 18,7 тысячи - МТС, 13,6 тысячи - "Мегафону", 6,3 тысячи - "Т2 Мобайл" (бренд Теle2) и 10,2 тысячи - другим операторам связи.

Sim-карты нарушители выдавали вне сертифицированных салонов связи, а также реализовывали без составления договора и предъявления клиентами паспорта.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что в результате проверки выявлено 1164 признака нарушений при реализации sim-карт в интернете.