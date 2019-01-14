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14.01.2019 15:36
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор изъял 83 тысячи sim-карт

Текст: Екатерина Ясакова

Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами в 2018 году изъял более 83 тысяч незаконно реализуемых sim-карт, сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается, это почти на 23 тысячи меньше, чем годом ранее.

Фото: depositphotos.com
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Из них более 35 тысяч sim-карт принадлежали "Вымпелкому" (бренд - "Билайн"), 18,7 тысячи - МТС, 13,6 тысячи - "Мегафону", 6,3 тысячи - "Т2 Мобайл" (бренд Теle2) и 10,2 тысячи  - другим операторам связи.

Sim-карты нарушители выдавали вне сертифицированных салонов связи, а также реализовывали без составления договора и предъявления клиентами паспорта.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что в результате проверки выявлено 1164 признака нарушений при реализации sim-карт в интернете.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Связь Вымпелком Компании Связь МТС Компании Связь Мегафон
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