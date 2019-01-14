Более 125 тонн икры ценных пород рыб изъяли специалисты Роспотребнадзора из торговли в течение новогодних каникул.

Проверки магазинов и рынков проводились совместно с подразделениями МВД, особое внимание уделялось икре, которая продавалась в местах нестационарной торговли. Всего проверено около 2,5 тысячи объектов торговой сети и в каждом пятом выявлены нарушения. Кроме того, установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В результате составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму более 1,7 миллиона рублей. Восемь материалов дел направлено в следственные органы.

Ранее Роскачество рассказало об итогах исследования красной икры 29 торговых марок: в каждом третьем образце выявлены нарушения по микробиологическим показателям.