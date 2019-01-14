Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей

На празднование Нового - 2019 - года россияне в среднем израсходовали 13 870 рублей, отмечается в очередном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Это меньше, чем было потрачено на встречу 2018 года (тогда средняя сумма расходов составила 14 195 рублей).

На подарки близким и друзьям каждый россиянин потратил около 5375 рублей, на новогодний стол - 4592 рубля, еще 3903 рубля ушли на разные поездки.

27% опрошенных в качестве подарков получили на Новый год алкогольные напитки и конфеты, 24% - парфюмерию, косметику, бижутерию, 17% - сувениры.

30% респондентов в эти новогодние каникулы побывали в гостях, 28% гуляли на природе, 24% ходили на каток или катались на лыжах. 29 % россиян провели праздники дома (в прошлом году таких было 18%).