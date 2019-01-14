Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США

Появившаяся информация о том, что министерство обороны РФ заказало шесть современных батискафов для специальных глубоководных операций, обеспокоила США.

Как сообщает Defense One, это означает, что они смогут работать на морском дне во многих частях мирового океана. Издание приводит слова Сэмюэля Бендетта, исследователя из корпорации CNA и научного сотрудника по российским исследованиям, который заявляет, что нет никаких ограничений, какое судно сможет перевозить батискаф. "Это означает, что будет меньше ограничений для действий российского спецназа с помощью этого устройства глубокого погружения", - отмечает научный сотрудник.

"РГ" уже писала о том, что Минобороны России заказало шесть батискафов для трех флотов - Северного, Тихоокеанского и Черноморского. Каждый получит по два. Батискаф будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана. Электрический двигатель сможет обеспечить работу в течение суток. Батискаф снабдят самыми разными манипуляторами и он сможет опуститься на глубину до 2,5 километра. Стоимость разработки глубоководного батискафа - более одного миллиарда рублей.

Defense One пишет, что для ВМС США также разрабатывают подобные подводные устройства. В 2016 году Lockheed Martin получила контракт на 166 миллионов долларов на их проектирование и строительство. Тестирование должны завершить в этом году.