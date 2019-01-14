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14.01.2019,  
17:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Появившаяся информация о том, что министерство обороны РФ заказало шесть современных батискафов для специальных глубоководных операций, обеспокоила США.

Фото: Flickr.com
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Как сообщает Defense One, это означает, что они смогут работать на морском дне во многих частях мирового океана. Издание приводит слова Сэмюэля Бендетта, исследователя из корпорации CNA и научного сотрудника по российским исследованиям, который заявляет, что нет никаких ограничений, какое судно сможет перевозить батискаф. "Это означает, что будет меньше ограничений для действий российского спецназа с помощью этого устройства глубокого погружения", - отмечает научный сотрудник.

"РГ" уже писала о том, что Минобороны России заказало шесть батискафов для трех флотов - Северного, Тихоокеанского и Черноморского. Каждый получит по два. Батискаф будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана. Электрический двигатель сможет обеспечить работу в течение суток. Батискаф снабдят самыми разными манипуляторами и он сможет опуститься на глубину до 2,5 километра. Стоимость разработки глубоководного батискафа - более одного миллиарда рублей.

Defense One пишет, что для ВМС США также разрабатывают подобные подводные устройства. В 2016 году Lockheed Martin получила контракт на 166 миллионов долларов на их проектирование и строительство. Тестирование должны завершить в этом году.

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