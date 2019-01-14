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14.01.2019 00:19
Рубрика: Спорт

Золотая жила Оберхофа

Россияне добились двойного успеха в эстафетных гонках на четвертом этапе Кубка мира в Германии
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
Четвертый этап Кубка мира 2018/19 в немецком Оберхофе получился для сборной России великолепным. Одержаны сразу три победы, причем до этого в нынешнем сезоне не было ни одной. В Германии сначала Александр Логинов праздновал успех в спринте, а вчера и женская четверка, и мужской квартет поднимались на высшую ступень пьедестала почета по итогам эстафетных гонок.
В нашей нынешней женской сборной только Екатерина Юрлова-Перхт (справа) имеет серьезный опыт. Фото: РИА Новости В нашей нынешней женской сборной только Екатерина Юрлова-Перхт (справа) имеет серьезный опыт. Фото: РИА Новости
В нашей нынешней женской сборной только Екатерина Юрлова-Перхт (справа) имеет серьезный опыт. Фото: РИА Новости

Триумф наших девушек представляется абсолютной сенсацией, подобное развитие событий не могли предсказать даже всезнающие специалисты, глубоко погруженные в тему. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт совместными усилиями обошлись без штрафных кругов и опередили второго призера - сборную Германии на 33,5 секунды. Внушительное преимущество над ближайшим преследователем позволило Юрловой-Перхт красиво завершить дистанцию с национальным флагом в руках. Чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке призналась, что такой финиш был ее давней и самой заветной мечтой.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Последний раз россиянки на этапе Кубка мира, да и вообще на крупнейших международных соревнованиях, побеждали чуть более семи лет назад все в том же Оберхофе. Нынешний успех особенно удивителен и приятен тем, что Павлова и Васильева лишь первый сезон выступают в составе национальной сборной, а для Куклиной вчерашняя эстафета вообще стала дебютной гонкой на таком уровне. Плюс после падения Васильевой на второй части дистанции какое-то время казалось, что наши девушки ни на какое призовое место претендовать вообще не смогут.

Тем не менее сенсация произошла! Все в команде проявили максимум усилий, показали боевой характер. Главным залогом успеха стала отличная стрельба, причем большая часть гонки проходила в сильный снегопад и при порывистом ветре. Из 22 команд, вышедших на старт, только сборные России и Норвегии избежали штрафных кругов. Квартету наших девушек понадобилось всего восемь дополнительных патронов, чтобы закрыть мишени на огневых рубежах, - это лучший результат. Не подвела на этот раз и скорость бега на дистанции.

Логинов намерен лично поговорить с Фуркадом после победы в Оберхофе

- Было очень сложно собраться с мыслями после падения, - призналась Васильева в блицинтервью телеканалу "Матч ТВ". - Начала ошибаться в технике прохождения трассы, тренеры просили успокоиться. На стрельбе я уже не дергалась и отработала нормально.

Через три часа с небольшим Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и новый лидер сборной страны Александр Логинов в мужской эстафете продемонстрировали почти запредельную меткость (шесть дополнительных патронов и ноль штрафных кругов на общие 40 мишеней) и "привезли" серебряным призерам французам во главе с Мартеном Фуркадом больше минуты!

Командой россиянки не побеждали на кубковых этапах более семи лет, "золотого" дубля в эстафетах не было с 2006 года

Победного эстафетного дубля наших женской и мужских команд в рамках Кубка мира не случалось аж с декабря 2006 года, когда обе сборные отличились в австрийском Хохфильцене!

Следующий этап Кубка мира состоится в Рупольдинге (Германия) 16-20 января. Ждем от россиян новых достижений.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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