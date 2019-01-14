Российские ведомства обсудили законопроекты об оскорблении государственных символов

В Госдуме на расширенном заседании комитета по информационной политике депутаты и представители нескольких ведомств рассмотрели блок резонансных законопроектов, касающихся распространения информации в интернете. Депутаты, представители кабмина и эксперты назвали немало рисков, и главные из них - возможность использования нововведений для сведения счетов с пользователями.

Пакет законопроектов, касающийся оскорбления власти в интернете и распространения фейковых новостей, вызвал большой резонанс в обществе. Авторы поправок - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин - предлагают наказывать за интернет-сообщения, в неприличной форме выражающие неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти. Согласно изменениям в КоАП, это должно караться штрафом от одной тысячи до пяти тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток. Еще одна мера - блокировка ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

Как подчеркнул на заседании комитета один из авторов сенатор Андрей Клишас, инициатива не направлена на то, чтобы заглушить интернет-критику в адрес власти. Предлагается запретить ее только в неприличной, оскорбительной форме. Сенатор, однако, признал, что риск злоупотреблений со стороны правоохранителей все же существует. Однако заметил, что судебная практика постепенно это отрегулирует.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин усомнился в таком подходе. Нужно уже при написании поправок исключить риск "сведения счетов" с людьми, которые занимают активную жизненную позицию, заявил он. Парламентарий не исключил таких ситуаций, при которых "чиновнику будет проще ограничивать критиков его неэффективности и ошибок вместо того, чтобы прислушиваться к публичным замечаниям активистов или обычных граждан". Если такие риски будут заложены, то "такое регулирование окажет медвежью услугу власти и обществу в целом", заявил Левин. Не все проблемы можно "решать топором и кувалдой", заметил он.

Злоупотреблений из-за риска широкой трактовки опасаются также Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. Все эти ведомства подготовили отрицательный отзыв на законопроект в его нынешней редакции. Как подчеркнула директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, именно суд должен решать, что считать неуважением в неприличной форме. По ее словам, это позволит избежать расширительного толкования.

Генпрокуратура РФ не поддержала законопроект - в первую очередь, из-за неоднозначности формулировок. Принятие решения по делу каждого интернет-пользователя будет невозможно без проведения лингвистических экспертиз, заявила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова. В Генпрокуратуре согласны, что внесудебный порядок блокировки сайтов может "повлечь необоснованное ограничение права на свободу слова".

Член комитета Евгений Ревенко ("Единая Россия") предложил уточнить формулировки - так, "неуважение" можно было бы заменить на "глумление". А член Совета по правам человека (СПЧ) Иван Засурский выразил протест против создания неравного положения граждан перед лицом закона. "Если простого гражданина оскорбляют, почему это должно наказываться менее строго, чем за оскорбления чиновников?" - задал риторический вопрос Засурский.

С меньшей долей критики участники заседания отнеслись к законопроекту о борьбе с фейками. В этом вопросе сама идея всем кажется правильной. Еще свежи воспоминания о лжи вокруг кемеровской трагедии, когда в обществе через соцсети нагнеталась паника и приводились сведения о несуществующих "жертвах". Да и недавняя магнитогорская трагедия не обошлась без такого рода "сообщений". Авторы данного законопроекта предлагают штрафовать за заведомо ложную информацию, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, наступления иных тяжких последствий. Штраф для граждан составит до 5 тыс. рублей, для чиновников - до 50 тыс., а для компаний - до 1 млн. И здесь речь идет о блокировке информации по представлению Генпрокуратуры.

Но опять же есть риск, что вместо борьбы с проблемами чиновники предпочтут отделываться заявлениями, что сообщение - это всего лишь фейк, заметили в профильном комитете. Здесь позиция Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора снова совпали. "Как доказать "заведомость" недостоверности информации? Сможет ли прокурор быстро принять решение, не используя экспертных оценок?" - задавала вопросы Екатерина Ларина. В Генпрокуратуре тоже настаивают на серьезной доработке инициативы.

Комитет по информполитике подождет окончательного вердикта правительства по обоим законопроектам. После этого широкое обсуждение продолжится. Но сейчас ясно, что комитет даст свое "добро" на поправки, если в них будет соблюден баланс права граждан на свободу слова и необходимостью борьбы с незаконной информацией, подытожил Леонид Левин.

Проверка слуха

В Управделами президента не подтвердили сообщения СМИ о том, что ремонт здания нижней палаты парламента обойдется более чем в 4 млрд рублей. Пока информации на этот счет нет, заявила пресс-секретарь Елена Крылова, добавив, что такая информация появится после поступления проекта необходимых работ в Главгосэкспертизу.