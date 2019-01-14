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13.01.2019 19:46
Рубрика: Экономика

По курсу бигмака

Рубль признан самой недооцененной валютой
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Рубль в очередном индексе бигмака, который раз в полгода публикует британский журнал The Economist, стал самой недооцененной по отношению к доллару валютой.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: depositphotos.com
Каким станет курс рубля к началу февраля

Индекс бигмака предполагает, что валюты можно сравнивать по цене идентичного набора товаров,в качестве которого и выступает сандвич в вездесущем Mcdonald s (состав: булочка, бифштексы из говядины, плавленый сыр, лук, маринованные огурцы, салат, приправа). Индекс систематически показывает, что доллар переоценен по отношению к большинству валют, и если верить последнему обновлению - сейчас он переоценен как никогда за последние три десятилетия. Так, на момент подготовки индекса в России бигмак стоил около 1,65 доллара по сравнению с 5,58 доллара в США, и это, по его методологии, говорит о том, что рубль недооценен на 70% по отношению к доллару.

По индексу бигмака доллар переоценен к большинству валют как никогда за последние три десятилетия

Сами составители индекса никогда не грешили преувеличением его серьезности и называют его легкомысленным (lighthearted), хотя и утверждают, что на длинном периоде валюты, недооцененные бигмаком, имеют тенденцию к укреплению в последующие 10 лет (и наоборот). Возможно, этот прогноз и сбудется, ведь доллар подвержен многолетним циклическим колебаниям. Твердо индекс свидетельствует лишь о том, что в России продукты все-таки пока дешевле, чем в США, и позволяет прикинуть, насколько дороже обойдется питание за границей. Стоимость труда, оборудования, электроэнергии и топлива, налоги, ставки аренды, спрос на фастфуд, трансграничные потоки капитала, денежно-кредитная политика - все это слишком различается от страны к стране, чтобы по цене гамбургера сравнивать покупательную способность валют. Сейчас эти сопоставления и вовсе растеряли смысл для рубля, поскольку в его цену заложены давление санкций и действие бюджетного правила, которое стерилизует значительную часть валютной выручки за нефть и газ в резервах правительства. Так, при такой же номинальной цене нефти, как сейчас, доллар в 2009 году стоил 32 рубля, вдвое дешевле.

Экономика Финансы Валютный рынок
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