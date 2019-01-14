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14.01.2019 14:03
Рубрика: Экономика

С 15 апреля в Москве отключат аналоговое ТВ

Текст: Сергей Бабкин
С 15 апреля Москва перейдет на цифровое телевидение. Это означает, что старые аналоговые антенны больше не будут "ловить" каналы. Но у большинства горожан телевизоры все равно не погаснут, даже если они и не купят приставку.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

"РГ" уже неоднократно писала, что Россия постепенно переходит с аналогового на цифровой формат ТВ. Преимущества "цифры" очевидны: помехи практически исключены, качество звука и картинки - идеальны. Единственный минус - это дорого. Правда, если "аналог" при желании можно поймать хоть проволокой, то с "цифрой" такой номер не пройдет. Надо купить либо цифровой телевизор (от 5 100 руб.), либо приставку (от 840 руб.). Это минимальные цены. Цена оборудования зависит от дополнительных функций и может доходить до нескольких десятков тысяч. Очередь Москвы  - 15 апреля.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ

Как заявил через официальный портал мэрии глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, аналоговый сигнал все равно сохранится в большинстве домов. Мэрия договорилась об этом с операторами кабельного телевидения. По кабелю телевидение получают в 99 процентах столичных квартир. Это означает, что большинство горожан как смотрело телевизор, так и будет смотреть и после 15 апреля. По большому счету тем же пенсионерам даже не придется покупать никакого дополнительного оборудования. ТВ-сигнал никуда не пропадет.

И все-таки в Москве 0,4 процента населения (это, между прочим, почти полмиллиона человек) пользуются старыми телевизорами и антеннами. В основном это жители Новой Москвы, в старых округах таких - единицы. Вот у этих людей, если они не купят оборудование до 15 апреля, в "день икс" сигнал пропадет. На экранах появится надпись, что устройство нужно перевести на прием цифрового сигнала. Если телевизор куплен после 2012 года, то его можно будет перенастроить. Если прибор "древнее" - придется купить приставку. Пенсионеры, инвалиды и другие малоимущие москвичи имеют право обратиться за адресной денежной помощью. В том числе, и для установки цифровой приставки, разъяснили "РГ" в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Чтобы ее получить, нужно обратиться в ближайший отдел соцзащиты. Помогут - 100 процентов.

Вопрос - ответ

Как узнать, поддерживает ли мой телевизор цифровое вещание?

- На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети есть сервис, позволяющий это узнать. Достаточно ввести модель и год выпуска прибора из предложенного списка.

Где продают приставки?

- На сайте есть интерактивная карта магазинов.

Как выбрать правильную приставку?

Фото: depositphotos.com
Телеканалам оставят часть аналоговых частот

- На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирного ТВ, нанесен логотип DVB-T2. Если приставка сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с бабочкой.

Где получить консультацию по цифровому телевидению?

- На "горячей линии" цифрового эфирного телевидения - 88002202002.

Куда звонить, если приставка не по карману?

- Можно обратиться за адресной денежной помощью в отдел соцзащиты по месту жительства. Адреса и телефоны - на сайте. Телефон департамента труда и социальной защиты населения - 8 (495) 623-10-20.

Экономика Отрасли Связь Переход на цифровое телевидение
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