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14.01.2019 20:35
Рубрика: В мире

Соцсети опять пускают слухи

С причинами взрыва в Париже разбираются эксперты
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Что станет с домом номер 6 на парижской улице Тревиз, в котором произошел взрыв, унесший жизни четырех человек - двух пожарных, 28-летней женщины, жившей на втором этаже, и испанской туристки, оказавшейся в тот самый трагический момент поблизости?

На месте происшествия к работе приступили эксперты как из центральной лаборатории уголовной полиции Парижа, так и из архитектурного управления столичного муниципалитета. Правда, перед этим были укреплены стены строения с тем, чтобы избежать его обрушения. К каким выводам придут специалисты, станет понятным через неделю-другую, но уже сейчас ясно: скорее всего, разрушенный взрывом дом пойдет на слом, а на его месте в перспективе построят новый. Однако, судя по всему, это лишь часть проблемы.

Владелец пекарни в Париже: Все оборудование было электрическим

Как заявил заместитель директора канцелярии парижского префекта Матье Гарриг-Гийоно, специалистам также предстоит определить состояние еще как минимум 12 построек из тех, что непосредственно примыкают к "нехорошему дому", а также расположены напротив него. Ведь ударная волна, по его словам, была настолько сильной, что эти здания также пострадали: образовались трещины в стенах, а в некоторых квартирах пошли волной паркет и напольное покрытие.

Из примерно 150 парижан, оказавшихся без крыши над головой, больше половины нашли приют у родственников и друзей

В том, что причиной ЧП стал бытовой газ, ни в мэрии, ни в правоохранительных структурах по большому счету не сомневается. Ведь дом номер 6, как и все близлежащие, был давным-давно газифицирован. Некоторое сомнение, напомним, в этой связи внесла хозяйка булочной, где, как сразу было объявлено в СМИ, находился эпицентр взрыва. По ее словам, несколько месяцев назад в заведении был произведен ремонт, и булочную полностью перевели на электричество. При этом женщина предположила, что взрыв мог "произойти в одной из соседних квартир". Где именно, предстоит установить экспертам. Не исключено, что утечка произошла в газовой сети под домом или на этажах. Ведь не случайно двое из шести пожарных, вызванных кем-то из жильцов по причине "сильного запаха", сразу бросились к тому месту, где находился кран, чтобы перекрыть поступление газа в дом. Но сделать это не успели и погибли.

Фото: David Bangura/via REUTERS
В Париже при взрыве газа в булочной погибли 4 человека

Ну а что стало с обитателями улицы Тревиз? Около 40 человек, получивших ранения разной степени тяжести, находятся в госпиталях. Из примерно 150 парижан, оказавшихся без крыши над головой, больше половины нашли приют у родственников и друзей. Остальным парижская мэрия предоставила временное жилье в городских гостиницах, причем владельцы многих из них заявили, что не будут выставлять городским властям счета за проживание пострадавших.

Как это часто бывает, в связи с ЧП на улице Тревиз в Facebook распространились фантастические слухи.

В частности, некоторые любители конспирологии предположили, что взрыв был "специально устроен" властями по утру в субботу 12 января, чтобы "отвлечь внимание" от девятого дня протестов "желтых жилетов". Правда, тех, кто обрушился в соцсетях на злостных выдумщиков, оказалось на порядок больше.

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