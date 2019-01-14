Секс-скандал вокруг музыканта Ар Келли сыграл ему на руку

Скандал вокруг 57-летнего американского певца, топового поэта-песенника и одного из самых успешных исполнителей девяностых Ар Келли продолжает активно бурлить, принимая все более и более любопытные формы.

Напомним: на канале Lifetime, ориентированном, по большей части, на женскую аудиторию, с 3 по 5 января демонстрировался масштабный документальный фильм "Пережить Ар Келли" (Surviving R. Kelly), в том числе - содержащий интервью с жертвами неоднократного лауреата "Грэмми".

Песенник обвиняется в массированном секс-терроре, а число его жертв, по некоторым подсчетам, может составлять не менее двух десятков.

Кроме того, ранее певца обвиняли в изготовлении детского порно, причем - особенно извращенного, но обвинения эти были сняты. Как и не получила особого хода дикая история с "педофильским гаремом секс-рабынь", который якобы держал музыкант.

Естественно, все это нашло богатый отклик в сердцах коллег и общественности. Собственная двадцатилетняя дочь, давно не общающаяся с отцом, официально подтвердила в Instagram, перемежая сетования своими фривольными фото, что ее папа - настоящее чудовище. А Леди Гага публично отреклась от коллеги, изъяв с музыкальных сервисов их совместный трек.

Что, впрочем, лишь подогревает ажиотаж. Так, например, 47-летняя американская актриса, певица, писательница, продюсер и режиссер Джада Пинкетт-Смит, супруга актера Уилла Смита, выложила в своем Instagram видео, записанное после просмотра Surviving R. Kelly, в котором гневается по поводу ситуации.

По словам Джады, она, видимо, что-то сильно не понимает в этой жизни и ей нужна помощь, чтобы разобраться: как могло получиться, что после выхода разоблачающего злодеяния Ар Келли фильма продажи его записей лишь возросли, причем - "существенно"?

В комментариях к посту актрисы разгорелись буйные дебаты, от прямых оскорблений женщины, до программных заявлений, что в творящемся кошмаре "виноваты мы все", и философских изысканий касаемо человеческой психологии.

Некоторые аналитики отметили, что многие, видимо, до того, как Ар Келли начали песочить по всем каналам, просто толком не знали, кто это, и теперь восполняют пробел. Тем невольно поливая живой водицею финансовое благополучие мерзкого сексуального хищника.