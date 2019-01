Дочь обвиненного в педофилии певца Ар Келли назвала его "монстром"

На именитого американского 57-летнего певца, поэта-песенника и продюсера Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), обвиненного в педофилии и массовых случаях сексуального насилия, ополчились не только коллеги, но и семья.

Как сообщает Independent, Джоанн Келли (называющая себя Буку Аби), двадцатилетняя дочь музыканта, одна из трех его детей от бывшей жены, не общающаяся с ним долгие годы, назвала отца "монстром". Добавив, что ей ли - выросшей в доме музыканта - не знать, что этот человек собой представляет.

По словам Келли, она "опустошена" всем происходящим и непрестанно молится за жертв похоти своего папаши-чудовища.

Издание поясняет, что реплики Джоанн, обитающей в Майами, прозвучали после выхода на канале Lifetime масштабного документального фильма "Пережить Ар Келли" (Surviving R. Kelly), в котором женщины рассказывали о своем скорбном опыте сношений с певцом, состоящем, по большей части, из издевательств и сексуального насилия.

После чего юристы музыканта выступили с комментарием, что все показанное в фильме - "сфабрикованные фальшивки".

Мать Буку, Андреа, вышла замуж за Келли в 1997 году и развелась с ним в 2009-м - после того, как суд не признал музыканта виновным по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Ранее сообщалось, что от Ар Келли отреклась актриса и певица Леди Гага, удалив их совместный трек 2013 года Do What U Want (With My Body) со всех легальных музыкальных сервисов.

Роберт Сильвестр Келли родился 8 января 1967 года в Чикаго. Музыкальную карьеру начал в 1992 году, выступая с группой Public Announcement.

Согласно данным журнала Billboard, Ар Келли - наиболее успешный певц девятостых по числу синглов, попавших в топ-40 в США.

Музыкант - обладатель трех премий "Грэмми", в том числе в 1998 году - за лучшую песню к фильму, трек I Believe I Can Fly, звучащий в "Космическом джеме".