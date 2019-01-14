Россиянин Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. По результатам двух заездов он показал результат 1 минута 36,074 секунды.

Вторая строчка досталась еще одному россиянину - Александру Горбацевичу. Он отстал от лидера на 0,188 секунды. Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,264).

Что касается остальных наших спортсменов, то Роман Репилов занимал после первой попытки третью позицию, но был дисквалифицирован за перевес. Максим Аравин и Степан Федоров показали 11 и 16 время соответственно.

Чуть ранее россиянка Татьяна Иванова стала победительницей в соревнованиях женщин. Она стала лучшей с результатом 1 минута 24,336 секунды. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,128 секунды), третье - американка Саммер Бритчер (+0,350).