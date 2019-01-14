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Рубрика: В мире

Сенатор Грэм посоветовал временно восстановить работу правительства США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что временное восстановление работы американского правительства может помочь президенту США Дональду Трампу достичь прогресса в переговорах с демократами о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Об этом Грэм заявил в эфире телеканала Fox News. Он рекомендует главе Белого дома возобновить работу правительства на короткий период времени, например, три недели, чтобы попробовать достичь соглашения. "Если не удастся, посмотрим, сможет ли он это сделать сам путем введения чрезвычайного положения", - цитирует Грэма РИА Новости.

По словам сенатора, введение режима ЧП из-за кризиса на границе воспринимается Трампом как крайняя мера, однако такое развитие событий становится все более вероятным из-за твердой позиции спикера палаты представителей Ненси Пелоси.

"Ненси Пелоси сказала, что даже если вы восстановите работу правительства, я дам вам один доллар для строительства стены. Пока ситуация не изменится, мы никогда не получим пакет законодательных мер, независимо от того, что делает сенат", - заключил Грэм.

Ранее Трамп заявил, что не будет вводить режим чрезвычайного положения из-за кризиса на границе "прямо сейчас", поскольку рассчитывает, что Конгресс примет необходимый бюджет. Он также призвал представителей демократической партии вернуться в Вашингтон, чтобы вместе работать над проблемами. "Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент в Twitter.

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Напомним, правительство США по-прежнему частично не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования: законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Дело в том, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.

В субботу приостановка работы правительства США побила исторический рекорд по продолжительности, продлившись 22 дня. До этого наиболее продолжительный шатдаун произошел во время администрации Билла Клинтона в декабре 1995 - январе 1996 года, составив 21 день.

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