Siri спасла жизнь попавшему в ДТП мужчине

Голосовая помощница Siri помогла американцу Нейту Феликсу, который попал в серьезную аварию в штате Нью-Йорк. Его джип упал в сухое озеро. Мужчина оказался обездвиженным в своем автомобиле: он даже не мог поднять голову.

Как уточняет портал Appleinsider, Нейт понял, что может не пережить ночь. Несмотря на то, что его собака, которая также ехала в джипе, помогала ему согреться, ночные температуры оказались очень низкими. Тогда мужчина вспомнил, что может сделать звонок, просто скомандовав "Привет, Siri".

После нескольких неудачных попыток дозвониться до знакомых, он связался со службой 911. Прибывшие на место ЧП медики доставили Нейта в больницу. Врачи обнаружили, что он сломал два позвонка, из-за чего его руки парализовало.

Сейчас пострадавший в инвалидной коляске, однако он надеется на выздоровление.

Apple активно работает над внедрением новых функций для тех, кто не может воспользоваться физическими кнопками. Один из недавних примеров - история Скотта Лисона, слепого ветерана ВМС США, который использует функцию VoiceOver своего iPhone XR для подготовки к ежедневным урокам серфинга.