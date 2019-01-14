СКА продолжает борьбу с ЦСКА за первое место в регулярном чемпионате КХЛ

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ознаменовался рядом любопытных результатов. А лидеры сезона обошлись без очковых потерь.

Любопытно наблюдать за заочным противостоянием двух армейских коллективов. По ходу сезона московский ЦСКА четырежды обыграл питерский СКА, чем серьезно повысил свой статус у букмекеров и является сейчас, пожалуй, главным фаворитом КХЛ. Однако эти успехи не обеспечили команде Игоря Никитина какого-то серьезного отрыва в таблице - СКА по ходу "регулярки" показывает чуть более стабильные результаты и отстает от оппонентов минимально.

К началу домашней серии матчей армейцы с Невы набрали крейсерскую скорость, выиграв семь матчей подряд. Приехавший в "Ледовый" подмосковный "Витязь" был предельно мотивирован - команда Валерия Белова отчаянно бьется за последнее место в кубковой восьмерке. Но класс в данном случае взял верх над желанием. СКА уже к шестой минуте повел с разницей в две шайбы и выиграл солидно - 3:1. Отдельно стоит выделить лучшего бомбардира команды и всей КХЛ Никиту Гусева, у которого гол и результативная передача. Всего форвард армейцев в 47 матчах набрал уже 59 очков по системе "гол плюс пас" (14+45). Также приличный ход набрал вернувшийся из НХЛ Наиль Якупов, у которого в активе четвертая кряду результативная встреча. Интересно, что "Витязь" проиграл СКА уже 20-й матч подряд.

ЦСКА прямому конкуренту ответил не менее убедительно. Москвичи принимали на своей площадке минское "Динамо" и также забросили оппоненту три шайбы. Более того, шведский вратарь армейцев Ларс Юханссон в восьмой раз в сезоне отыграл на ноль - 3:0. Таким образом, ЦСКА в 48 матчах набрал 82 очка. У СКА на игру меньше и 78 баллов, то есть, по сути, команды отделяет всего одна победа, за которую с этого сезона полагается как раз два очка.

Третьим на Западе идет "Йокерит", у которого сейчас дальневосточное турне. Накануне финский коллектив справился с китайским "Куньлунем" - 5:3. Главный преследователь "джокеров" ярославский "Локомотив" также сейчас играет на другом конце страны, и тоже удачно. "Железнодорожники" справились с "Адмиралом" из Владивостока - 4:2.

Замыкает пятерку лучших в конференции московское "Динамо", которое на выезде оказалось сильнее нижегородского "Торпедо" - 3:1. "Бело-голубые" с приходом на тренерский мостик Владимира Крикунова расцветают на глазах. Команда выиграла 10 из 12 последних матчей.

В Восточной конференции лидирует по-прежнему "Автомобилист" из Екатеринбурга. Уральцы побывали в Братиславе, где на пару со "Слованом" забили аж девять шайб. Российский клуб при этом попадал в ворота в два раза чаще, поэтому в итоге 6:3 в пользу "Авто". Дубль у победителей на счету Дэна Сэкстона. Один из главных преследователей екатеринбуржцев "Авангард" на своей площадке в Балашихе тоже добыл два очка, обыграв московский "Спартак" с самым популярным в этом туре счетом 3:1. Двумя точными бросками у "ястребов" отметился Тейлор Бек.

Продолжил свою впечатляющую серию магнитогорский "Металлург". "Сталевары" проводили четвертый домашний матч подряд, на этот раз против "Нефтехимика". В нем "Магнитка" победила 5:2 - это восьмой выигрыш кряду в исполнении команды Йозефа Яндача. Одним из главных героев встречи стал Сергей Мозякин. Лучший бомбардир в истории КХЛ отметился дублем и голевой передачей. Капитан "Металлурга" входит в пятерку самых результативных игроков сезона, "выбивая" в среднем по очку за матч - 47 баллов (19+28) в 47 встречах. Кстати, в этом сезоне статистика 37-летнего Мозякина уже лучше, чем в предыдущем, когда он набрал 42 очка в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В остальных поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты: "Динамо" Р - "Трактор" - 1:2 (ОТ), "Барыс" - "Сочи" - 3:2 (Б), "Сибирь" - "Салават Юлаев" - 4:2, "Амур" - "Северсталь" - 2:3 (Б).

Тем временем



В Нижнекамске состоялся матч на Кубок вызова - игра между лучшими хоккеистами Молодежной хоккейной лиги. Этот поединок состоялся в рамках Недели звезд хоккея, которую в этом году принимает Татарстан. Сборная Запада победила команду Востока - 2:0. По итогам встречи были определены четыре игрока, которые примут участие в Матче звезд КХЛ. Это Марк Верба ("Русские Витязи"), Антон Васильев (МХК "Динамо СПб") и Кирилл Марченко ("СКА-1946") и Арсен Хисамутдинов ("Реактор"). Матч-шоу пройдет 19 и 20 января в Казани.



Также вчера КХЛ заявила о вынужденной замене в составе участников Матча звезд. Форвард рижского "Динамо" Линус Виделль из-за травмы не сможет приехать в Казань. Его заменит капитан латвийской команды Лаурис Дарзиньш. Он принимал участие в Матче звезд КХЛ 2011.