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14.01.2019 18:18
Рубрика: В мире

СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах

Текст: Петр Лихоманов

Глава администрации президента Украины (АПУ) Игорь Райнин не верит в победу своего патрона Петра Порошенко на президентских выборах и якобы уже начал готовить себе "запасной аэродром". О таких настроениях своего главного помощника Порошенко осведомлен, и сегодня речь идет о возможной отставке Райнина. Об этом со ссылкой на собственный источник в АПУ сообщает украинское издание "Страна".

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По словам собеседника издания, недавно Райнин собрал свое ближайшее окружение, и заявил, что у Петра Порошенко уже нет перспектив остаться  на второй президентский срок.  Выходец из Харькова Райнин - перед тем как возглавить АПУ он был губернатором Харьковской области - предложил своему "узкому кругу" создать собственную партию, которая могла бы стать "спасательным кругом" для части окружения Порошенко.  Причем, с этим проектом, по его словам, нужно спешить, пока у них есть административный ресурс.

"О собрании у Райнина доложили президенту. Порошенко после этого созвал срочное совещание, на котором назвал главу своей администрации "предателем" и предложил его уволить. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения - менять Райнина или нет, а если менять то на кого - еще не приняли", - пишет "Страна". 

Другой высокопоставленный собеседник издания полагает,  что до выборов увольнять Райнина не будут - "чтобы не создавать впечатление, будто корабль президента дал течь". "Просто очень жестко с ним поговорят", -  говорит источник издания.

Первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Шансы выйти во второй тур, по данным социологов, имеют экс-премьер Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский (его считают марионеткой олигарха Коломойского) и депутат Верховной Рады Юрий Бойко. Петр Порошенко во всех опросах пока находится на четвертом-пятом месте.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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