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14.01.2019 02:13
Рубрика: В мире

Снежный шторм обрушился на Вашингтон

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Первый в новом году снежный шторм обрушился на столицу США. Количество осадков, по данным метеорологических служб, в ближайшее время достигнет четверти метра.

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В понедельник из-за снегопада будут закрыты многие школы. Сейчас на столичных дорогах машин гораздо меньше, чем в бесснежные дни. Пешеходы предпочитают передвигаться по проезжей части, где снега гораздо меньше, чем на нерасчищенных тротуарах, пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что снегопады являются редкостью в Вашингтоне, местные жители уже приспособились к непогоде. Некоторые вышли со сноубордами и воздушными змеями (кайтселинг), чтобы поймать ветер и прокатиться вокруг одной из главных городских достопримечательностей - монумента Вашингтона.

Власти штатов Мэриленд и Округа Колумбия призвали местных жителей быть крайне осторожными на заснеженных дорогах. По данным СМИ, в штате Виргиния в автоавариях погибли уже три человека.

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