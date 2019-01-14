Снежный шторм обрушился на Вашингтон

Первый в новом году снежный шторм обрушился на столицу США. Количество осадков, по данным метеорологических служб, в ближайшее время достигнет четверти метра.

В понедельник из-за снегопада будут закрыты многие школы. Сейчас на столичных дорогах машин гораздо меньше, чем в бесснежные дни. Пешеходы предпочитают передвигаться по проезжей части, где снега гораздо меньше, чем на нерасчищенных тротуарах, пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что снегопады являются редкостью в Вашингтоне, местные жители уже приспособились к непогоде. Некоторые вышли со сноубордами и воздушными змеями (кайтселинг), чтобы поймать ветер и прокатиться вокруг одной из главных городских достопримечательностей - монумента Вашингтона.

Власти штатов Мэриленд и Округа Колумбия призвали местных жителей быть крайне осторожными на заснеженных дорогах. По данным СМИ, в штате Виргиния в автоавариях погибли уже три человека.