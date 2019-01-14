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Рубрика: Экономика

Четыре сразу

Социальные услуги окажут в "одном окне"
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Россияне смогут получить услуги Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда соцстраха (ФСС), Роструда и медико-социальной экспертизы (МСЭ) в "одном окне". Об этом сообщает минтруд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вице-премьер Татьяна Голикова утвердила разработанный минтрудом план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и социальных услуг. Реализовываться он будет в 2019-2021 годах.

Фото: Евгений Курсков/ РИА Новости
Топилин об отмене бумажных трудовых книжек

Как пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, предоставление услуг будет базироваться на принципе "единого окна". Человек сможет обратиться в любую из этих четырех организаций и получить там любую услугу.

Например, сейчас для того чтобы человека признали инвалидом, провели медико-социальную экспертизу, он в первую очередь обращается в учреждения, которые ее проводят, а потом для получения положенных ему мер социальной поддержки - отдельно в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной выплаты инвалидам и в Фонд соцстраха - для получения средств реабилитации или санаторно-курортного лечения.

"Таким образом, происходит многократное обращение человека в различные организации, что вызывает определенные трудности у отдельных категорий граждан", - говорит Топилин. План же предусматривает, что человек, например, признанный инвалидом, прямо в учреждении медико-социальной экспертизы будет иметь возможность одновременно подать заявление в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Фото: iStock
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников

"Мы должны создать условия взаимодействия, при которых человеку не нужно будет долго разбираться в процессах предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг различными органами и организациями, наша задача - обеспечить предоставление нуждающимся людям информации об оказываемой государственной социальной помощи и максимально удобных условиях ее получения", - продолжил министр.

К 2020 году будет завершено полное внедрение современного единого контакт-центра для россиян. Он будет помогать людям получать социальную поддержку на основании обращений по телефону или через интернет. При этом не будет иметь значение, услуга какого внебюджетного фонда - пенсионного или соцстраха - ему нужна.

Также будет внедрено проактивное предоставление мер социальной поддержки. При наступлении определенного события, например рождении ребенка, информационная система самостоятельно, на основании обработки данных, будет предлагать семье одну или несколько мер социальной поддержки, с которыми связано событие. Человеку останется только согласиться с предложением.

Новые сервисы будут доступны всем: люди с нарушением слуха смогут воспользоваться чат-ботом веб-версии или мобильного приложения, а люди с нарушением зрения - позвонить по телефону

Уточняется, что все эти сервисы будут доступны любому россиянину вне зависимости от особенностей его здоровья. Например, люди с нарушением слуха смогут воспользоваться чат-ботом веб-версии или мобильного приложения, а люди с нарушением зрения - позвонить в контакт-центр по телефону.
"Целевым показателем этой работы будет максимальный охват действительно нуждающихся в помощи людей фактическим ее предоставлением", - резюмировал Максим Топилин. Основное финансирование мероприятий плана будет проходить за счет текущих расходов ПФР, ФСС, Роструда и МСЭ.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд
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