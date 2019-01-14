США пригрозили санкциями немецким участникам проекта "Северный поток-2"

Каждый январь члены правления крупнейших немецких компаний по традиции получают послания с пожеланием всего наилучшего в новом году, но письма, полученные двумя крупными участниками немецкого рынка от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, больше напоминают угрозы экономического характера.

Письма пришли две недели назад компаниям BASF и Uniper, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", однако известно о них стало только сейчас. Кроме BASF и Uniper проект финансируют австрийская OMV, голландско-британская Shell и французская Engie, им письма не приходили, как и владельцу газопровода - оператору Nord Stream 2 AG (дочернее предприятие "Газпрома").

"Хотя США не комментируют конкретные действия по будущим санкциям, мы продолжаем обращать внимание, что фирмы, работающие в российском энергетическом экспортном трубопроводном секторе, вовлечены в деятельность, которая несет значительный санкционный риск", - говорится в письме Гренелла, которое опубликовало немецкое издание Handelsblatt. Официально BASF и Uniper не комментировали письмо, но источники в компаниях рассказали, что восприняли его как угрозу. В поиске ответа на вопрос, как реагировать, компании обратились в МИД ФРГ, где рекомендовали не отвечать на письмо посла.

Гренелл разослал "новогоднее послание" после одобрения Вашингтона, сообщил немецкий таблоид Bild. Представитель посла пояснил изданию, что письмо не надо расценивать как угрозу - это лишь "ясный сигнал" по поводу американской политики в отношении проекта "Северный поток-2".

"Новогоднее послание" было разослано с одобрения Вашингтона и воспринято в ФРГ как угроза

О готовности США ввести ограничительные меры против самого проекта и его инвесторов слухи ходят давно, среди последних - вероятные санкции против европейских подрядчиков, которые занимаются укладкой труб. Это швейцарская Allseas и итальянская Saipem, сообщал Handelsblatt. Например, Allseas принадлежит судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit - одно из крупнейших в мире, которое позволяет укладывать магистральные трубы на морском дне. Работа идет в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Дания пока не выдала разрешение на прокладку газопровода, но на этот случай у оператора проекта есть альтернативный маршрут. Срок сдачи проекта - конец 2019 года.

"Мы надеемся, что в диалоге с американской администрацией придем к тому, что до санкций дело не дойдет и не будет необходимости начинать новую торговую войну", - заявил 11 января изданию Deutsche Welle исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (представляет интересы компаний ФРГ, работающих на рынках восточноевропейских стран и России). По его словам, в реализации проекта газопровода участвуют 627 фирм-подрядчиков со всего мира, в числе которых предприятия очень узкой направленности (те же трубоукладчики). "Санкции против таких компаний как минимум очень замедлили бы реализацию всего проекта, а в экстремальном случае он оказался бы сорванным", - считает Хармс.

Учитывая, что до сих пор никаких действий Вашингтон не предпринял, в то время как уже уложено около 400 километров газопровода (примерно треть), усиление политического давления на немецкие компании может сыграть с США злую шутку. Дело в том, что в самом ФРГ до сих пор противоречивы отзывы на проект, несмотря на то что он поможет стране достичь климатических целей и обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Сам факт давления может сплотить сторонников и противников проекта в борьбе с новым "врагом" - США, которые не первый раз намекают на угрозу санкций против европейских компаний, а не только "Газпрома". По оценкам Хармса, отвечать на реальные санкции придется в любом случае, к чему ФРГ призвала бы и своих партнеров.

Реакция

В ФРГ болезненно отреагировали на письма посла США. "В министерстве иностранных дел их восприняли как провокацию, - отмечает Handelsblatt со ссылкой на источники в ведомстве. - Прежде всего в экономическом департаменте уверены: с них хватит. Уже не первый раз Гренелл выводит из себя правительство. Своей агитацией в Twitter против ядерного соглашения с Ираном... Гренелл настроил против себя Берлин... Похоже, он не очень хорошо понимает отведенную ему роль дипломатического представителя своей страны".

Пока шеф немецкой дипломатии Хайко Маас и официальный представитель правительства Штеффен Зайберт воздерживаются от комментариев, однако, по данным издания, МИД ФРГ и ведомство федерального канцлера договорились провести специальное совещание, чтобы решить, "как реагировать на эту провокацию, которая противоречит дипломатическим традициям". Ранее Маас уже давал понять, что "энергетическая политика Европы должна обсуждаться внутри самой Европы, а не в США". "Министерство сделало для себя выводы. Вместо того чтобы вызвать посла и пойти на обострение кризиса, дипломаты решили взаимодействовать теперь напрямую с госдепом... Расчет очевиден: американское посольство в Берлине будет маргинализировано, а с Гренелла собьют спесь", - пишет издание.

Некоторые депутаты бундестага все же настаивают, что неплохо было бы вызвать "на ковер" американского дипломата. С таким призывом выступил, к примеру, заместитель председателя фракции "Левых" Фабио Де Мази. "Посол США явно возомнил себя кем-то вроде наместника императора из Вашингтона", - возмутился политик. По его словам, санкции против немецких компаний нарушают международное право. Ему вторит зампред Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер. "Может, мистер Гренелл забыл, что времена верховных комиссаров (представлявших правительства стран-победительниц в послевоенной Германии. - Прим. ред.) остались далеко в прошлом?" - написал он в Twitter. Как отметила шеф СДПГ Андреа Налес, в ее задачи не входит чтение лекций по дипломатии, "однако немного уроков Гренеллу, похоже, не помешало бы". "Немцы готовы слушать, но инструкции для них неприемлемы", - заключил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Подготовила Екатерина Забродина