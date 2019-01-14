Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер"

Номинаторами премии "Национальный бестселлер" в этом году стали известные представители культуры и искусства, общественные деятели и ученые, книгоиздатели и журналисты. Их задача - представить на конкурс одно прозаическое произведение, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2018 году или известное им в рукописи.

Среди номинаторов этого года - обозреватель "РГ", писатель Павел Басинский, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, писатели Евгений Водолазкин и Леонид Юзефович, критик Константин Мильчин.

Организаторы напомнили, что к участию в конкурсе не допускаются биографии формата "ЖЗЛ". Кроме того, оргкомитет имеет право отклонить номинации произведений, которые уже "засветились" в коротких списках других крупных премий в области литературы.

Длинный список премии и состав Большого жюри объявят уже 28 января 2019 года, короткий список и Малое жюри представят 9 апреля, а итоги "Национального бестселлера" подведут 25 мая. Победитель Нацбеста получит миллион рублей, который он разделит в пропорции 9:1 с тем, кто его номинировал. Другие финалисты премии получат по 60 тысяч рублей.

В 2018 году лауреатом "Национального бестселлера" стала книга екатеринбургского поэта Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Роман стал одним из литературных открытий прошлого года.