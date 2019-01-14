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14.01.2019 00:31
Рубрика: В мире

Конкуренция вне правил

Страны Запада все активнее инициируют скандалы вокруг китайской Huawei
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
Правительства ряда стран - союзников США все энергичнее предъявляют претензии к китайской компании Huawei, за которыми следуют предложения ограничить или вовсе закрыть ей доступ на западные рынки. Таким образом, страны Запада подпитывают информационную кампанию против Huawei, развернутую США летом 2018 года. В частности, Америка запретила госучреждениям закупать и использовать телекоммуникационное оборудование китайских Huawei и ZTE. Как сообщило Reuters, США готовится ввести запрет и для частного сектора, обвиняя Huawei во внедрении средств слежения в продукцию.

В Польше арестовали директора по продажам в местном филиале Huawei Ван Вэйцзина и бывшего сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши Петра Д. (его фамилия не раскрывается. - "РГ"), который работал с правительственными сетями связи. Обоих заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. С деятельностью китайской корпорации это якобы не связано. Тем не менее в Huawei сообщили, что после ареста Ван Вэйцзин был уволен из филиала, поскольку инцидент может "негативно повлиять на имидж корпорации во всем мире". Глава польского МВД Йоахим Брудзиньский - посчитал, что обсуждение надо вывести на уровень ЕС и НАТО, чтобы выработать общую позицию.

Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Между тем Калифорнийский университет порекомендовал своим преподавателям и студентам не пользоваться мессенджером WhatsApp и WeChat во время поездок в КНР, поскольку китайские спецслужбы якобы могут перехватывать сообщения, а власти КНР, возможно, используют содержание переписки как предлог для ареста. Рекомендация была распространена после того, как власти Китая в конце 2018 года задержали двух граждан Канады, обвинив их в создании угроз безопасности страны. Аресты были произведены на фоне задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

На минувшей неделе власти США запретили экспорт за рубеж некоторых технологий американского филиала Huawei. Ранее в Чехии спецслужбы порекомендовали предприятиям, имеющим отношение к нацбезопасности, воздержаться от приобретения продукции Huawei. А в Лондоне выразили обеспокоенность тем, что китайская корпорация участвует в создании сети стандарта 5G в Великобритании.

В Huawei нападки Вашингтона и его союзников отвергают. Часть комментаторов считает, что страны Запада пытаются снизить конкурентоспособность Huawei.

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