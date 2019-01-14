Марии Шараповой не зря доверили открывать первый в сезоне турнир "Большого шлема" на центральном корте. Свой стартовый матч на Australian Open пятикратная чемпионка "мэйджоров" выиграла со счетом 6:0, 6:0, угостив "баранками" победительницу квалификации британку Хэрриет Дарт, занимающую 132-е место в рейтинге WTA.

Для Дарт это вообще был дебют в основной сетке на "Шлеме". И противопоставить что-то более опытной сопернице она не смогла. Но делать скидку на это Шарапова не захотела, напомнив всем первый круг Уимблдона-2018, когда она уступила Виталии Дьяченко, также пробившейся в основу через квалификацию. Тем более что форма экс-первой, а теперь 30-й ракетки мира тоже далека от идеальной. В начале января она снялась с четвертьфинала турнира в Шэньчжэне из-за травмы бедра. Но и это не повод делать себе поблажки.

- Я сосредоточилась на том, чтобы в моей игре не было спада. Легко играть, когда матч складывается по твоему сценарию: ты все делаешь правильно, соперница допускает ошибки, ты чувствуешь себя комфортно. В такой ситуации легко успокоиться и расслабиться. Поэтому с начала и до конца матча старалась не терять концентрацию, - рассказала Шарапова на пресс-конференции. - Мне кажется, этот матч стал отличной проверкой для меня, моей ноги и плеча. Ни для кого не было секретом, что в последний год плечо меня сильно беспокоило. Проблемы продолжались, поэтому я и завершила сезон досрочно после US Open. Я все еще не набрала оптимальную форму. Иногда даже приходится тренироваться через боль. Но сегодня я чувствую, что сделала все, что нужно, чтобы победить.

Мария Шарапова также подчеркнула, что желание играть в теннис, мотивация не пропали.

- Мне нравится много тренироваться и видеть результаты своей работы. Я верю, что упорный труд всегда принесет свои плоды. Это касается не только тенниса. По крайней мере, в моей теннисной практике и обычной жизни происходит именно так. Хотя даже если я прилагаю усилия, результат не всегда приходит сразу, а порой этот самый результат вообще не имеет ничего общего с теннисом. Но я верю, что труд всегда вознаграждается.

За выход в третий круг Australian Open Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в первом круге одержала победу над румынской теннисисткой Сораной Кырстей в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Но больший интерес представляет ее потенциальная встреча третьего раунда с действующей чемпионкой турнира Каролин Возняцки. Датчанка начала защиту титула с победы над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:4.

Мария Шарапова: Иногда мне приходится играть через боль из-за травм, я далека от своей оптимальной формы, но по-прежнему чувствую страсть к теннису

- Для того чтобы мы встретились, нам обеим нужно выиграть во втором круге. Мой наставник из Швеции. Может, это как-то поможет в игре с Ребеккой Петерсон, - пошутила Мария. - Как обычно, постараюсь как можно лучше изучить оппонентку, посмотрю записи ее матчей, выйду на корт и попробую сыграть в свой теннис.

Между тем удачно стартовал на Открытом чемпионате Австралии и Карен Хачанов, посеянный на турнире под десятым номером. Хачанов за 2 часа 28 минут в четырех партиях одолел представителя Германии Петера Гоевчика со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником первой ракетки России станет победитель матча Йосихито Нисиока (Япония) - Теннис Сандгрен (США).

Кстати

С этого года на Australian Open введен тай-брейк в решающей партии. При счете 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин будут играть супер-тай-брейк до 10 очков.

Напомним, что на US Open проводится традиционный тай-брейк. А на Уимблдоне решили проводить тай-брейк при счете 12:12. Для перемен пока не созрели только на французском "Ролан Гаррос".