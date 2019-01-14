Россияне едят слишком много. Пальмовое масло полезно. Россия не производит ни грамма витаминов. Едой можно лечить... Эти и другие утверждения на президиуме РАН научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктора Тутельяна стали откровением даже для многих ученых. С академиком беседует корреспондент "РГ".

К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти с нынешних 72 лет до 80 и более. Планы очень амбициозные. Старая мудрость гласит: человек то, что он ест. С чего стартуем к этой цели?

Виктор Тутельян: Мудрецы правы. Наука доказала, что примерно 50 процентов нашего здоровья зависит от питания. Нарушаете законы природы о правилах здорового питания, получаете весь букет хворей. С чего стартуем? По данным мониторинга 2017 года, примерно на 40 процентов ниже нормы в среднем россиянин потребляет рыбы, молочных продуктов, растительного масла, яиц, овощей и фруктов, даже картофеля. Образовавшуюся "нишу" в своем рационе он "заполняет" мясопродуктами, кондитерскими изделиями, сахаром, хлебопродуктами. Причем это существенно выше рекомендуемых норм, вплоть до 40 процентов.

В итоге организм получает намного больше холестерина, сахарозы, насыщенных жиров. Не удивительно, что быстро растет число людей с избыточным весом. От ожирения уже страдает 26-27 процентов населения, а лидируют Калужская область - около 33 процентов и Московская область - 30 процентов. С другой стороны, у 40-50 процентов россиян наблюдается дефицит полезных микронутриентов - витаминов и микроэлементов.

То есть мы нарушаем главный закон питания, не то едим?

Виктор Тутельян: Не совсем так. Главное, что современный человек идет против природы, - ест слишком много. Потребность в энергии у далеких наших предков по понятным причинам была 4-5 тысяч килокалорий в сутки. Сейчас мы окружены благами цивилизации, поэтому для женщин энергетическая ценность рациона в среднем должна быть 1800 килокалорий, а они "съедают" около 2200, мужчинам достаточно 2200 килокалорий, а на деле - 2800. Отсюда и лишний вес, и набор болезней.

Значит, знаменитая балерина Майя Плисецкая нашла довольно резкую, но точную формулировку главного закона питания: "Жрать надо меньше". Но еда - одно из главных удовольствий жизни. Магазины манят обилием яств, глаза разбегаются. Денег бы хватило. Но почему-то все вредное очень вкусно, а полезное слюну не вызывает. Как тут устоять?

Виктор Тутельян: Если у человека нет "глубоких" болезней, когда целый ряд продуктов категорически запрещены, то можно есть все - и торты, и колбасы, и жирное. Но есть с умом, понимая, чего и сколько. А для этого нужны знания. Культуре питания надо учить, как учат литературе и математике. Ведь от этого напрямую зависит и здоровье, и жизнь человека.

О том, как поднять продолжительность жизни россиянина до 80 лет и выше, необходимо думать уже сейчас. Не случайно говорят: все мы родом из детства. В науке есть термин "тысяча дней". Это девять месяцев беременности плюс первые два года жизни - именно этот период определяет здоровье на всю оставшуюся жизнь. Нарушение питания в эти "тысячу дней" к 50 годам выливается в серьезные заболевания - сердечно-сосудистые, сахарный диабет, метаболический синдром, некоторые формы рака.

В пальмовом масле нет холестерина, у него уникальный жирнокислотный состав, близкий к грудному молоку. Поэтому оно используется в детском питании

Женщина детородного возраста должна понимать, что, например, отсутствие в ее рационе всего лишь одного компонента - фолиевой кислоты - ведет к риску внутриутробной гибели плода, уродствам, малому весу детей. Другой фактор риска для новорожденного - неправильное вскармливание. У нас 60 процентов детей не получают материнского молока, а ведь это лучший продукт, который обеспечивает профилактику многих заболеваний.

Не могу не спросить про пальмовое масло, которое есть во многих продуктах, в том числе и детских. Судя по тому, что рассказывают СМИ, нет страшнее "зверя" в нашем меню...

Виктор Тутельян: А вы знаете, что в этом "звере" нет холестерина и трансизомеров жирных кислот, что у него уникальный жирнокислотный состав, близкий к грудному молоку? Поэтому пальмовое масло используется в детском питании. Откуда берутся "ужастики" про него? Кто пугает народ небылицами? Вопрос, в том числе и к вашему брату журналисту. Другое дело, если в молочных продуктах вместо молочного сырья используют, например, пальмовое масло, не информируя потребителя. Это фальсификат, повод разбираться надзорным органам.

Есть мнение, что правильное питание по карману только богатым, а с тонким кошельком приходится налегать на углеводы, отсюда и ожирение, и болезни. Во всем мире богатые - худые и спортивные, а бедные - толстые и больные.

Виктор Тутельян: Дело не столько в кошельке, сколько в сознании человека. Можно быть богатым и больным, а можно умеренно бедным и здоровым. Во всем мире здоровье и отсутствие лишних килограммов - скорее признак образованности и культуры. Повторяю, надо знать основные законы питания и жить по ним. Например, те же кислоты омега-3 можно получить из дорогих семги и лососины, а можно из дешевых скумбрии и селедки. А овощи? Белокочанная капуста - свежая, квашеная, в маринаде - источник многих полезных веществ. …Разве это дорого? Разумный человек с довольно скромным достатком вполне может составить меню правильного питания. Было бы желание.

Словом, надо чаще вспоминать Плисецкую. Какие еще каждому из нас надо знать законы питания?

Виктор Тутельян: Цель питания одна - доставлять в каждую клетку необходимое количество химических веществ. Их около 170, большая часть - незаменимые, они не синтезируются в организме, поступают только с пищей. К примеру, с белками мы получаем 20 аминокислот. Важно знать, что синтез белка работает по принципу - все или ничего. Есть 20 аминокислот - синтез идет, в организме все нормально. Мы живем, развиваемся. Если не хватает хотя бы одной аминокислоты, синтез останавливается. Это для организма тормоз развития.

Сейчас с белком у нашего населения все нормально, практически нет людей с его дефицитом. Даже среди бедных слоев населения, хотя там показатель на грани. Иная ситуация с обязательными для питания микронутриентами. Это 12 витаминов, а также различные минеральные вещества, микроэлементы, биологически активные соединения. Как я уже говорил, здесь дефицит наблюдается у 40-50 процентов населения. У человека снижается иммунитет, устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, нарушается обмен веществ, могут появиться онкологические заболевания.

Странно, вроде бы переедаем, а витаминов и микроэлементов не хватает. Не то едим? Надо "навалиться" на витаминосодержащие продукты? Съедать горы морковки, яблок, орехов, прочих полезностей?

Виктор Тутельян: Оценки показывают, что только за счет натуральных продуктов сложно набрать нужное количество витаминов и микроэлементов. К тому же продукты подвергаются основательной технологической обработке, чтобы дольше хранить, придать специфический вкус, внешний вид и т.д. И на каждой стадии исходный продукт теряет ценнейшие качества, прежде всего витамины и микроэлементы. Чтобы их восполнить, надо принимать готовые витаминно-минеральные комплексы.

Но в СМИ пишут, что это якобы, как минимум, бесполезно, а может и навредить, например, появится избыток витаминов с неприятными последствиями…

Виктор Тутельян: Подобные заявления, как сейчас говорят, борьба конкурирующих субъектов. Какая ситуация в мире. В Японии около 90 процентов населения регулярно принимает поливитаминно-минеральные комплексы, живут японцы 86 лет. В США 83 процента употребляют их ежедневно, живут 83 года, в Европе цифры соответственно 75 процентов и 80 лет. В России такие комплексы принимает максимум 30 процентов населения.

В СССР микробиологическая промышленность полностью удовлетворяла потребности животноводства и здравоохранения в витаминах, аминокислотах и других необходимых организму веществах. Все это разрушено, сейчас в России не производится ни одного грамма витаминов, аминокислот. Все импортное. Даже не хочется думать, что будет, если этот "кислород" нам вдруг перекроют.

Академия наук решила

Итак, понятно, что человек сам кузнец своего долголетия. Что подавляющее большинство россиян могут питаться по науке. А что сама наука сегодня может предложить принципиально нового? Ведь, чтобы увеличить средний возраст населения сразу на 8 лет, требуются серьезные научные прорывы.

Виктор Тутельян: Поиск идет сразу по нескольким направлениям. В результате фундаментальных исследований мы постоянно получаем новые знания о потребности человека в различных природных химических соединениях. Уже хорошо знаем, сколько организму требуется белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. А сейчас появился новый "продукт" - минорные биологически активные соединения. Это флавоноиды, индолы, изофлавоны. И хотя в пище их совсем немного, они выполняют важнейшие функции, регулируют метаболизм. Сейчас науке надо выяснить, какие дозы этих веществ нужны, чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать.

Второе - нам надо разработать формулу оптимального питания различных групп населения. Эти данные войдут в новые нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. А уже на их основе будут разрабатываться новые МРОТ, минимальная продовольственная корзина, прожиточный минимум.

И третье - принципиально новое направление науки о питании - персонализированная нутрициология. Речь идет о создании оптимального рациона, но уже под конкретного человека, в зависимости от его возраста, особенностей организма, состояния здоровья, условий труда. Чтобы такое меню составить, требуется досконально изучить его биохимию, метаболизм, геном, состояние разных органов, многие процессы, протекающие в организме, обеспеченность витаминами и минеральными веществами и т.д. На основании этих данных можно для каждого составить индивидуальное меню. Это позволит достичь поставленных целей - увеличение или уменьшение массы тела, коррекция тех или иных заболеваний, связанных с питанием.

То есть фактически лечить едой. Наверняка это дорогое удовольствие?

Виктор Тутельян: Пока дорогое. Задача ученых - сделать такой подход доступным для каждого. Для этого необходимо внедрение нового направления - интегративной нутрициологии. Думаю, нет сегодня другой науки, которая будет столь востребована обществом. Речь идет об интеграции ученых разных специальностей. В науку о питании нужно вложить принципиально новые знания из многих дисциплин. Это и генетика, и биология, и химия, и математика, и физика, и нанотехнологии, и медицина, и науки о сельском хозяйстве.

Недавно президиумом РАН предложено разработать комплексную научную программу по проблемам питания, в ее реализации будут участвовать 8 из 11 Отделений РАН. Уверен, что подобный штурм позволит совершить прорывы по многим направлениям.