У побережья Франции обнаружили затонувшую немецкую подлодку

Новости

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП 21:55
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга 20:57
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 20:55
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 20:35
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 19:52
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 19:32
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 19:15
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 18:58
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 18:43
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 18:40
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
В Шереметьеве открыли полосу после ЧП с самолетом 17:55
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
Рогозин поручил ускорить анализ данных со "Спектра-Р" 17:38
Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко 17:22
В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов 17:14
В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
14.01.2019 00:00
Рубрика: В мире

Море вернуло

У побережья Франции обнаружили затонувшую немецкую подлодку
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Сильный отлив у северного побережья Франции обнажил остов немецкой подводной лодки UC-61, погибшей во время Первой мировой войны - ее обнаружили примерно в 100 метрах от берега.

Субмарина села на мель в конце июля 1917 года при походе к городу Булонь-сюр-Мер. Она была вынуждена приблизиться к берегу, чтобы обойти расставленные в открытом море специальные сети, используемые для борьбы с подводными судами, и ускользнуть от патрулировавших пролив Па-де-Кале кораблей союзников. В условиях плохой видимости капитан субмарины Георг Герт ошибся с допустимой дистанцией приближения к берегу, и UC-61 застряла на мелководье. Оценив положение и поняв, что выбраться своими силами не получится, экипаж из 25 человек взорвал подлодку, чтобы она не досталась противнику, и затем высадился на берег, где и был взят в плен. На следующий день субмарину разбомбила английская авиация.

В задачи UC-61 входило курсировать между Англией и Францией, заниматься снабжением немецких войск и устанавливать противокорабельные мины. Боевая история подлодки началась в конце 1916 года. В послужном списке найденной UC-61 - уничтожение или повреждение 11 союзных судов.

В Никарагуа обнаружили древнейшее захоронение
В мире Европа Франция В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВВП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток