У побережья Франции обнаружили затонувшую немецкую подлодку

Сильный отлив у северного побережья Франции обнажил остов немецкой подводной лодки UC-61, погибшей во время Первой мировой войны - ее обнаружили примерно в 100 метрах от берега.

Субмарина села на мель в конце июля 1917 года при походе к городу Булонь-сюр-Мер. Она была вынуждена приблизиться к берегу, чтобы обойти расставленные в открытом море специальные сети, используемые для борьбы с подводными судами, и ускользнуть от патрулировавших пролив Па-де-Кале кораблей союзников. В условиях плохой видимости капитан субмарины Георг Герт ошибся с допустимой дистанцией приближения к берегу, и UC-61 застряла на мелководье. Оценив положение и поняв, что выбраться своими силами не получится, экипаж из 25 человек взорвал подлодку, чтобы она не досталась противнику, и затем высадился на берег, где и был взят в плен. На следующий день субмарину разбомбила английская авиация.

В задачи UC-61 входило курсировать между Англией и Францией, заниматься снабжением немецких войск и устанавливать противокорабельные мины. Боевая история подлодки началась в конце 1916 года. В послужном списке найденной UC-61 - уничтожение или повреждение 11 союзных судов.