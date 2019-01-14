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Ученые выяснили, почему пользователи выбирают iPhone или Android

14.01.2019,  
16:06
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Группа исследователей британских университетов Линкольна и Ланкастера изучила поведение и привычки более 500 пользователей смартфонов. Ученые определили, по каким причинам они выбирают iPhone или Android-гаджеты.

Как уточняет BBC, ученые пришли к выводу, что смартфон отражает привычки его владельца. По их мнению, те, кто предпочитает Android, более искренние, чем покупатели iPhone.

Пользователи смартфонов от Apple младше по возрасту и более открыты. При этом, женщин, предпочитающих iPhone, в два раза больше, чем мужчин. Android-гаджеты, в свою очередь, чаще выбирают мужчины, причем, более старшего возраста.

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Одна из авторов исследования, Хизер Шоу, считает, что смартфоны стали "мини-цифровой версией" своего владельца. "Многим не нравится, когда их гаджеты берут другие люди. По смартфонам можно сказать многое о нас", - считает ученый.

Еще один факт: пользователи, предпочитающие iPhone, не богаче владельцев Android-смартфонов. Однако первые больше обеспокоены тем, что их гаджет воспринимается как показатель некоего статуса. "Яблокофилы" также более эмоциональны.

Авторы исследования разработали компьютерную программу, которая может угадать, каким смартфоном владеет человек."Мы создали статистическую модель, задав людям несколько вопросов о них самих. Исходя из этих данных, программа в 70 процентах случаев угадывает, какой телефон лежит в кармане того или иного человека", - говорит один из ученых, Дэвид Эллис.

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