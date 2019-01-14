Умер всемирно известный физик Михаил Городецкий

Один из соавторов открытия гравитационных волн российский физик Михаил Городецкий скончался в возрасте 52 лет.

"13 января на 53-м году жизни скончался выдающийся ученый, лауреат многих международных научных премий, профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий", - передает "Интерфакс" сообщение вуза.

Городецкий был одним из соавторов публикации, в которой ученые впервые объявили о регистрации гравитационных волн. В пресс-службе МГУ его назвали одним из самых цитируемых ученых в России - его работы использовались свыше 18 тысяч раз. Его приглашали для проведения различных исследований в крупнейшие вузы США и Европы.