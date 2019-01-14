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14.01.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Ушел из жизни лауреат Пушкинского конкурса "РГ" из Риги Андрей Ефремов

Текст: Елена Новоселова
Пришла горькая весть, которую хочется "вычистить" из Facebook. Ушел из жизни пушкинский лауреат Андрей Георгиевич Ефремов. Вице-президент и сооснователь Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы он больше четверти века проработал в Рижском Пушкинском лицее.
Андрей Ефремов. Фото: BaltNews.lv Андрей Ефремов. Фото: BaltNews.lv
Андрей Ефремов. Фото: BaltNews.lv

Группа Пушкинского конкурса взорвался слезами и воспоминаниями. "Существительный человек в море прилагательных…". "Ушел Учитель с ВЕЛИКОЙ буквы. Светлая память…". "Господи, как же тяжело терять друзей... Нас с ним объединяло и разъединяло многое. Но я всегда знала наверняка, что у меня есть Друг! Можно было позвонить и без прелюдий: "Привет, Андрюша! Мне нужна твоя помощь...." В ответ: "Здравствуй, Наташа! Хорошо!"

Для редакции "РГ" - это огромная и без преувеличения личная потеря. Андрей Ефремов из тех наших опорных людей, к кому всегда можно было обратиться за взвешенным комментарием и мудрым словом. Даже тогда, когда русскоязычную Латвию штормило от очередного "наезда" властей на образование "по-русски". Участник Международного пушкинского конкурса "РГ" - 2002, 17 лет назад в самые сложные для русскоговорящих школ страны времена (готовилась драконовская реформа образования)  он предупреждал, что "без русского в соседстве с Россией не выжить, что бы ни говорили наши политики". И предрекал: власти Латвии ведут республику к тому, что "в скором времени только учитель-русист станет единственным носителем настоящего русского языка". Ничего и никого не боялся.

Красивый, спокойный, аристократичный. Про ефремовские уроки по Достоевскому говорили не только в Риге, но и в Москве. А еще он почти не ставил двоек, никогда не позволял себе раскричаться на уроке и вообще мог попросить прощения у класса. Потому что знал: не дети плохи, а учителя не додумали, не доработали.

Искрил новаторскими идеями. Был убежден, что педагогика его призвание, и профессия учителя русского языка и литературы сама его выбрала. Причем, совсем не сразу. До Пушкинского лицея было трамвайно-троллейбусное управление Риги, служба в армии на Дальнем  Востоке, работа мастером производственного обучения в профтехучилище и даже Рижский политех. Только потом наконец филфак Даугавпилсского педагогического института.

И более 25 лет счастливых лет в лицее. Бывшие лицеисты, среди которых много талантливых журналистов и писателей, рассказали о постигшем их горе, и о том, что лечился от онкологии Ефремов не в Латвии, а в Москве, в группе лицея в соцсети Facebook. Врачам 62-й больницы удалось поставить Андрея Георгиевича на ноги. Он вернулся к работе. Ему стало плохо по дороге домой после семи уроков любимой русской литературы.

Общество Утраты
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