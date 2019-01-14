В Австрии лавина унесла жизни трех немецких лыжников

В Австрии в результате схода лавины погибли трое лыжников из Германии. Еще один мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на баварскую газету Merkur. По ее данным, в субботу в горах четверо лыжников пытались проехать трассу, закрытую ранее из-за угрозы схода лавины.

Вечером родственники одного из мужчин обратились в полицию, сообщив об отсутствии связи с группой. По мобильным телефонам спасателям удалось определить местонахождение людей. Были обнаружены тела трех граждан ФРГ 32, 36 и 57 лет. Сейчас продолжаются поиски 28-летнего жителя Южной Баварии.

По данным полиции, группа лыжников имела при себе необходимое снаряжение для чрезвычайной ситуации. Однако люди были сметены лавиной. На телах погибших множественные ранения, а смерть наступила от асфиксии.