В Бресте прошел международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"

В Бресте прошел международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера". Он официально дал старт серии мероприятий в честь тысячелетия города.

За четыре дня на его сцене театра драмы выступили свыше двухсот участников из 10 стран - от Германии до Японии. Все они - виртуозы мирового масштаба. Публика услышала знаменитые арии и оригинальные авторские аранжировки. Открыли "вечера" солисты молодежной оперной программы Большого театра России и сильнейшие голоса знаменитого на весь мир итальянского оперного театра Ла Скала - Джанни Монджардини и Альдо Капуто в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Настоящим сюрпризом для публики стало выступление в первый фестивальный вечер племянника легендарного американского артиста - Тома Синатры.

"С концертами я был во многих странах мира. В Беларуси выступаю впервые. Для здешней публики сыграю фламенко и немного традиционной итальянской музыки. Жизнь артиста интересная и сложная. Я всегда играю с душой, как велит сердце", - рассказал Синатра.

Подготовка этого фестиваля заняла больше полугода. А его финальным аккордом стал пышный бал, передает телеканал БелРос.