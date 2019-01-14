Забастовки в аэропортах Германии затронут 180 тысяч пассажиров

В шести аэропортах Германии, в том числе, в крупнейшем пересадочном узле Франкфурте-на-Майне, профсоюзы проводят во вторник, 15 января, предупредительную забастовку. Порядка 180 тысяч пассажиров испытают проблемы со своими рейсами, сообщает информационный портал Spiegel Online (SPON).

В этот день будет также приостановлена работа воздушных гаваней Лейпцига/Халле, Дрездена, Эрфурта, Ганновера и Бремена. Профсоюзы настаивают на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату в 20 евро за час работы сотрудникам, досматривающим пассажиров и грузы, а также персоналу аэропорта. В настоящее время этот показатель варьируется в зависимости от земли и характера деятельности. В общей сложности речь идет о существенном повышении тарифов на оплату труда для двадцати трех тысяч занятых в этой сфере.

Со своей стороны, работодатели согласны на повышение зарплаты в размере 6,4 процента. Пока стороны не могут прийти к договоренности, переговоры должны продолжиться 23 января. "Мы до сих пор не получили разумных предложений. Предупредительная забастовка, по всей вероятности, приведет к ограничению воздушного сообщения", - заявила активист профсоюзов Кристел Темпель.

10 января в результате забастовки персонала в аэропортах Кельна-Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта были отменены свыше шестисот рейсов. Десятки тысяч пассажиров не смогли вовремя добраться до места назначения. В основном речь идет о внутренних рейсах, уточнили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани Штутгарта. Специалисты рекомендуют гражданам внимательно следить за расписанием полетов.