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14.01.2019 09:38
Рубрика: В мире

В греческом Нафплионе откроется почетное консульство России

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Фото: Посольство РФ в Греции Фото: Посольство РФ в Греции
Фото: Посольство РФ в Греции

Новое почетное консульство России в Греции откроется в городе Нафплион на полуострове Пелопоннес, а в его консульский округ войдут местные префектуры Аркадия, Мессиния, Лакония, Арголида и Коринфия.

Фото: EPA-EFE/PANTELIS SAITAS
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Как сообщили "РГ" в дипломатической миссии РФ в Афинах, в минувшую пятницу посол России в Греции Андрей Маслов вручил консульский патент МИД России и экзекватуру МИД Греции гражданину Греческой Республики Константиносу Дедесу в связи с его назначением почетным консулом Российской Федерации с канцелярией в Нафплионе.

Г-н Дедес, который является известным греческим адвокатом, рассказал "РГ", что вопрос об открытии данного почетного консульства в течение длительного времени согласовывался между Москвой и Афинами по дипломатическим каналам.

"Помимо основных функций почетного консула, которые заключаются в защите прав и интересов граждан РФ на закрепленной за консульским округом территории, я планирую в будущем способствовать организации студенческих обменов между российскими и греческими университетами. В частности, хотел бы привезти ребят из МГУ и МГИМО в рамках образовательного тура в Нафплион, который был первой столицей независимой Греции. Это будет способствовать развитию отношений наших стран", - сказал Константинос Дедес.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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В посольстве России в Греции отметили, что новый почетный консул РФ в Нафплионе является опытным и авторитетным юристом, возглавляет Греческое общество международного права и международных отношений, а также на протяжении многих лет оказывает содействие в организации российско-греческих культурных и деловых мероприятий, активно работает в рамках Греко-Российской торговой палаты".

Напомним, что в ходе декабрьского визита в Москву премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил о намерении Греции открыть почетные консульства РФ в городах Нафплион и Александруполис, поскольку это поможет укрепить отношения двух стран.

В настоящее время на территории Греческой Республики работают четыре почетных консульства РФ: на о Крите и Додеканезских островах, на Корфу и Ионических островах, а также в городах Патры и Ламия.

В мире Европа Греция Правительство МИД
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