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14.01.2019 22:21
Рубрика: В мире

В Японии истребитель США F-16 совершил экстренную посадку

Текст: Александр Ленин

В Японии американский многофункциональный истребитель F-16 совершил экстренную посадку. По предварительной информации, причиной ЧП стали неполадки с двигателем.

Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли

Инцидент произошел в понедельник, 14 января, во второй половине дня на территории префектуры Аомори, передает газета "Санкэй симбун" со ссылкой на региональные власти.

Боевая машина приземлилась на взлетно-посадочную полосу гражданского аэропорта города Аомори на севере острова Хонсю. Самолет приписан к военно-воздушной базе США Мисава.

Здоровью пилота, который управлял истребителем F-16, ничто не угрожает. В настоящее время выясняются детали случившегося.

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В мире Восточная Азия Япония
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