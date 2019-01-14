В Японии истребитель США F-16 совершил экстренную посадку

В Японии американский многофункциональный истребитель F-16 совершил экстренную посадку. По предварительной информации, причиной ЧП стали неполадки с двигателем.

Инцидент произошел в понедельник, 14 января, во второй половине дня на территории префектуры Аомори, передает газета "Санкэй симбун" со ссылкой на региональные власти.

Боевая машина приземлилась на взлетно-посадочную полосу гражданского аэропорта города Аомори на севере острова Хонсю. Самолет приписан к военно-воздушной базе США Мисава.

Здоровью пилота, который управлял истребителем F-16, ничто не угрожает. В настоящее время выясняются детали случившегося.