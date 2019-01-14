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14.01.2019 15:27
Рубрика: В мире

В Испании накрыли арену для петушиных боев

Текст: Юрий Когалов

Полиция Испании накрыла в Мурсии (на юго-востоке страны) подпольную арену для петушиных боев. Как проинформировали в МВД пиренейского королевства, операция была проведена в разгар "национального чемпионата". В итоге под стражей оказались 182 человека, всем им грозят обвинения в жестоком обращении с животными.

Полиция также конфисковала около 100 боевых петухов, партию марихуаны, которая использовалась в качестве допинга, и порядка 300 тысяч евро в виде ставок.

В Испании человек погиб в результате крушения небольшого самолета

По данным МВД, среди задержанных на ферме в местечке Сангонера-ла-Верде оказались представители крупнейших заводчиков в стране.

Примечательно, что в 2011 году полиция проводила аналогичную операцию в этом же месте. Тогда было арестовано несколько десятков человек.

Петушиные бои сегодня проводятся во многих странах Латинской Америки и на Филиппинах. Но в большинстве стран Европы они запрещены. Исключение составляют несколько регионов и городов в Бельгии, Франции и Испании, где они являются частью национальной культуры. Мурсия, где был организован подпольный чемпионат, к ним не относится.

В мире Европа Испания
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