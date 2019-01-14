В Кремле пока не определили стоимость ремонта здания Госдумы

В Управделами президента не подтвердили сообщения СМИ по стоимости и срокам реконструкции здания Госдумы.

"Ни сроков, ни стоимости работ на данный момент нет", - заявила ТАСС пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.

Сперва должен быть закончен проект, он поступит в Главгосэкспертизу, и только затем определяются стоимость и сроки строительства. По словам Крыловой, пожелания заказчика по реконструкции до сих пор меняются.

О том, что ремонт здания нижней палаты парламента обойдется более чем в 4 млрд рублей и завершится в 2020 году, сообщает издание "Коммерсантъ".