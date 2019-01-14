В МИД РФ назвали число содержащихся в украинских тюрьмах россиян

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов назвал число россиян, содержащихся в тюрьмах на Украине.

"МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Однако, по словам Иванова, эти сведения нельзя считать полностью соответствующими действительности. "Не всегда нас официально уведомляют о фактах задержания россиян, хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией", - пояснил замглавы МИД РФ.