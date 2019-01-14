В Московском патриархате ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ

В УПЦ МП отреагировали на призыв президента Украины Петра Порошенко к РПЦ показать свой томос.

"РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не имеет томоса... Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?", - написал на своей странице в Facebook заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

Он объяснил, что древним церквям томосы не выдавались: они возникли на основании решения церковных соборов.

"Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собором в Константинополе", - растолковывает Данилевич.

Документы на автокефалию, о которых сейчас так много говорят на Украине, как таковые начали появляться "главным образом в XIX веке", утверждает представитель УПЦ МП.