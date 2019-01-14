В Москве открылась выставка фотографий Дэвида Боуи

Новости

Новая Toyota Supra дебютировала в Детройте и готовится прибыть в Россию 21:22
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Китае 21:17
Глава МИД Японии выразил надежду на встречу с Лавровым в феврале 21:02
Нобелевского лауреата лишили титулов за слова о связи интеллекта и расы 20:55
Умер всемирно известный физик Михаил Городецкий 20:52
В Шахты для защиты от мародеров стянуты подразделения Росгвардии 20:45
В Москве мать довела до истощения двух девочек 20:44
Скандально известный баскетболист погиб в ДТП на Украине 20:43
Сокращено число спасателей из-за угрозы обрушения в доме в Шахтах 20:33
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в Нью-Джерси 20:28
УАЗ раскрыл особенности нового движка для "Патриота" 20:14
В городе Шахты насчитали 14 тысяч незаконных отопительных приборов 20:05
Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол 19:53
Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер" 19:52
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали 19:41
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание 19:09
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора 19:00
Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода 18:50
Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати 18:38
СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
14.01.2019 20:19
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Человек, который упал на землю

В Москве открылась выставка фотографий Дэвида Боуи
Текст: Андрей Васянин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Дэвид Боуи был в нашей стране три раза - впервые, в 1973-м, поехав Транссибом в Европу из Японии, он заглянул по пути на Красную площадь. В 1976-м музыкант попал сюда опять туристом, но в компании Игги Попа, а в 1996-м дал концерт в ГКД в рамках тура Outside Summer Festivals. Появление знаменитого музыканта в Москве в четвертый раз, через два года после его смерти, на фотографиях с выставки Стива Шапиро "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" в Люмьер-центре, оказалось, наверное, самым эффектным и наиболее соответствующим образу Боуи - человеку идеального покроя и безупречного стиля.

К началу 70-х Боуи, одному из создателей музыки глэм, смешивающей в себе все течения от хард-рока до эстрады, надоел клоунский образ во все цвета раскрашенного инопланетянина Зигги Стардаста, он искал в себе нового героя. И осенью 1974 года взял в помощники знаменитого фоторепортера Шапиро, снимавшего Кеннеди, Брандо, Мартина Лютера Кинга, Беккета, марши за права чернокожих и вечеринки Энди Уорхола.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
Картину Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" выставят в Германии

На съемку в специально арендованную лос-анджелесскую студию Боуи, по воспоминаниям Шапиро, прибыл с чемоданом костюмов, но начал с того, что снял с помощника фотографа рубашку, ушел в соседнюю комнату, нашел там краску и провел диагонали по всему костюму, включая носки, и в таком виде вышел сниматься. С этого момента и началось плотное многолетнее сотрудничество музыканта и фотографа, результатом которого стали обложки дисков и альбомы фотографий, из которых и шел сейчас отбор экспонатов.

"Полосатый" Боуи и встречает зрителя, входящего на выставку фирменным холодным, пронзающим взглядом: первые снимки сессии и начинают "Человека, который упал на Землю". Так назывался фильм, в который Боуи взяли на главную роль - все того же инопланетянина, явившегося к нам за помощью для спасения своей гибнущей планеты. Шапиро был на съемках, и с его помощью мы сейчас можем удостовериться в том, как легко элегантный мужчина в голубом вдруг превращается в зеленое инопланетное существо с кошачьими глазами. Продолжающее, впрочем, оставаться Дэвидом Боуи, человеком, никогда не меняющим внутренней сути при меняющемся имидже.

У музыканта и в жизни были проблемы с глазами. В 15 лет Боуи подрался со своим школьным приятелем Джорджем Андервудом из-за девушки, которая нравилась им обоим. Андервуд ударил Боуи в левый глаз, попав по нему перстнем, который носил на пальце. Врачам удалось спасти глаз, но зрачок остался патологически расширенным, из-за чего глаза музыканта выглядят так, будто они разного цвета. Боуи даже благодарил своего друга за эту травму, считая, что особый глаз придал ему "мистичности".

Фото: depositphotos.com
Какие главные выставки 2019 года в музеях России нельзя пропустить

- Он органичен в любом образе, все ему идет. Хамелеон, абсолютный гений перевоплощений, - говорит промоутер и лидер группы Verba Илья Зинин.

Продолжение сессии 74 года: Боуи-фрик в рубахе уже в красную полосу и в красной кепке - лихой и понтовый. Напротив - серия снимков, из которых становится ясно, кого брал за основу, выстраивая свой имидж, Илья Лагутенко, Дэвид позирует тут перед зеркалом, держась за элегантную широкополую шляпу (а сам Илья в этот момент звучит в ушах гостей выставки - лидер "Мумий Тролля" начитал ее аудиогид). Выйдя после 12-часовой фотосессии на улицу, партнеры, Шапиро и Боуи, организовали еще одну серию снимков: фотограф усадил музыканта на мотоцикл, направил на него фару, поставил на объектив желтый фильтр - и снова сделал из Дэвида инопланетянина в очках-окулярах, и тут оставшегося джентльменом.

Боуи искал в себе нового героя и осенью 1974 года взял в помощники знаменитого фоторепортера Шапиро

- Открытый, веселый, удивительный - вот мой Дэвид, - говорит приехавший на вернисаж из Америки Джордж Андервуд. - Но описать его личность и поместить его в какие-то рамки я бы не взялся.

Интересно, что сказал бы на этот счет Стив Шапиро?

Кстати

"Дэвид Боуи очень любил читать, а среди его любимых авторов были Булгаков и Набоков", - говорит куратор выставки Наталья Герасина.

Стив Шапиро в 1974-м снимал музыканта в домашнем кабинете за пишущей машинкой и весело болтающим по телефону. Казалось бы, забывшего про необходимость соблюдать имидж - но не забывшего, надеть стильную клетчатую кепку и такой же пиджак. Поправляющего прическу в трейлере на съемках "Человека, который упал на Землю" - с раскрытой книгой чуть в стороне. На другом снимке еще одна книга в руках Боуи- с большой фотографией Бастера Китона, его любимого актера.

Справка "РГ"

Выставка "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 31 марта. В будние дни с 12 часов до девяти, в выходные до десяти вечера.

Билеты - от 250 до 500 руб.

Культура Арт Фотография Культура Музыка Гид-парк РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в Нью-Джерси
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ