В Москве открылась выставка фотографий Дэвида Боуи

Дэвид Боуи был в нашей стране три раза - впервые, в 1973-м, поехав Транссибом в Европу из Японии, он заглянул по пути на Красную площадь. В 1976-м музыкант попал сюда опять туристом, но в компании Игги Попа, а в 1996-м дал концерт в ГКД в рамках тура Outside Summer Festivals. Появление знаменитого музыканта в Москве в четвертый раз, через два года после его смерти, на фотографиях с выставки Стива Шапиро "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" в Люмьер-центре, оказалось, наверное, самым эффектным и наиболее соответствующим образу Боуи - человеку идеального покроя и безупречного стиля.

К началу 70-х Боуи, одному из создателей музыки глэм, смешивающей в себе все течения от хард-рока до эстрады, надоел клоунский образ во все цвета раскрашенного инопланетянина Зигги Стардаста, он искал в себе нового героя. И осенью 1974 года взял в помощники знаменитого фоторепортера Шапиро, снимавшего Кеннеди, Брандо, Мартина Лютера Кинга, Беккета, марши за права чернокожих и вечеринки Энди Уорхола.

На съемку в специально арендованную лос-анджелесскую студию Боуи, по воспоминаниям Шапиро, прибыл с чемоданом костюмов, но начал с того, что снял с помощника фотографа рубашку, ушел в соседнюю комнату, нашел там краску и провел диагонали по всему костюму, включая носки, и в таком виде вышел сниматься. С этого момента и началось плотное многолетнее сотрудничество музыканта и фотографа, результатом которого стали обложки дисков и альбомы фотографий, из которых и шел сейчас отбор экспонатов.

"Полосатый" Боуи и встречает зрителя, входящего на выставку фирменным холодным, пронзающим взглядом: первые снимки сессии и начинают "Человека, который упал на Землю". Так назывался фильм, в который Боуи взяли на главную роль - все того же инопланетянина, явившегося к нам за помощью для спасения своей гибнущей планеты. Шапиро был на съемках, и с его помощью мы сейчас можем удостовериться в том, как легко элегантный мужчина в голубом вдруг превращается в зеленое инопланетное существо с кошачьими глазами. Продолжающее, впрочем, оставаться Дэвидом Боуи, человеком, никогда не меняющим внутренней сути при меняющемся имидже.

У музыканта и в жизни были проблемы с глазами. В 15 лет Боуи подрался со своим школьным приятелем Джорджем Андервудом из-за девушки, которая нравилась им обоим. Андервуд ударил Боуи в левый глаз, попав по нему перстнем, который носил на пальце. Врачам удалось спасти глаз, но зрачок остался патологически расширенным, из-за чего глаза музыканта выглядят так, будто они разного цвета. Боуи даже благодарил своего друга за эту травму, считая, что особый глаз придал ему "мистичности".

- Он органичен в любом образе, все ему идет. Хамелеон, абсолютный гений перевоплощений, - говорит промоутер и лидер группы Verba Илья Зинин.

Продолжение сессии 74 года: Боуи-фрик в рубахе уже в красную полосу и в красной кепке - лихой и понтовый. Напротив - серия снимков, из которых становится ясно, кого брал за основу, выстраивая свой имидж, Илья Лагутенко, Дэвид позирует тут перед зеркалом, держась за элегантную широкополую шляпу (а сам Илья в этот момент звучит в ушах гостей выставки - лидер "Мумий Тролля" начитал ее аудиогид). Выйдя после 12-часовой фотосессии на улицу, партнеры, Шапиро и Боуи, организовали еще одну серию снимков: фотограф усадил музыканта на мотоцикл, направил на него фару, поставил на объектив желтый фильтр - и снова сделал из Дэвида инопланетянина в очках-окулярах, и тут оставшегося джентльменом.

Боуи искал в себе нового героя и осенью 1974 года взял в помощники знаменитого фоторепортера Шапиро

- Открытый, веселый, удивительный - вот мой Дэвид, - говорит приехавший на вернисаж из Америки Джордж Андервуд. - Но описать его личность и поместить его в какие-то рамки я бы не взялся.

Интересно, что сказал бы на этот счет Стив Шапиро?

Кстати

"Дэвид Боуи очень любил читать, а среди его любимых авторов были Булгаков и Набоков", - говорит куратор выставки Наталья Герасина.

Стив Шапиро в 1974-м снимал музыканта в домашнем кабинете за пишущей машинкой и весело болтающим по телефону. Казалось бы, забывшего про необходимость соблюдать имидж - но не забывшего, надеть стильную клетчатую кепку и такой же пиджак. Поправляющего прическу в трейлере на съемках "Человека, который упал на Землю" - с раскрытой книгой чуть в стороне. На другом снимке еще одна книга в руках Боуи- с большой фотографией Бастера Китона, его любимого актера.

Справка "РГ"

Выставка "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 31 марта. В будние дни с 12 часов до девяти, в выходные до десяти вечера.

Билеты - от 250 до 500 руб.