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Рубрика: Власть

Готовность и терпение

Москва и Токио пока ни о чем не договорились, но потенциал по-прежнему есть
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)

В Москве прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно. Главной темой стала проблема заключения российско-японского мирного договора, который так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны.

В состав Южных Курил входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и еще группа маленьких островов. Фото: SergeyKrasnoshchokov/ iStock В состав Южных Курил входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и еще группа маленьких островов. Фото: SergeyKrasnoshchokov/ iStock
В состав Южных Курил входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и еще группа маленьких островов. Фото: SergeyKrasnoshchokov/ iStock

Как заявил Лавров перед началом встречи, Москва рассчитывает "на откровенную и конструктивную дискуссию". Также он напомнил, что президент России и премьер-министр Японии условились, что "работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве".

Переговоры в особняке дома приемов МИД России продлились два с половиной часа, затем стороны продолжили обсуждение за обедом, где говорили об экономическом сотрудничестве и международных вопросах.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров: У РФ и Японии сохраняются разногласия по мирному договору

"У России есть готовность и терпение двигаться к решению проблемы мирного договора с Японией", - заверил Лавров по итогам встречи, но тут же подчеркнул, что "сохраняются существенные разногласия". В частности, "вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации". И добавил, что для достижения прогресса в переговорах Токио прежде всего должен признать этот суверенитет. Между тем в Японии Южные Курильские острова рассматриваются как "оккупированные районы", а общепринятое их название - "северные территории", имеется в виду, что они принадлежат Японии. Против такого обозначения Москва выступает все последние десятилетия, и Лавров обосновал эту позицию еще раз.

"Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности, 2 сентября 1945 года и ряде последующих документов", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что это - "базовая позиция РФ". Возражений от японских коллег, по его словам, не последовало.

Нынешние переговоры проходят по поручению глав двух стран, президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ

Что касается экономического сотрудничества, то стороны договорились проработать новые совместные хозяйственные проекты на Курильских островах. Кроме того, Москва не видит препятствий для перехода на безвизовый режим с Японией и предлагает начать, например, с Сахалина и Хоккайдо.

Надо отметить, что японский министр отказался от участия в итоговой пресс-конференции, хотя обычно на ней выступают обе стороны. Вообще-то Таро Коно известен своей открытостью к прессе. Но в данном случае он в силу каких-то причин счел подход к ней "преждевременным". Поэтому перед журналистами выступил один Лавров.

Нынешние переговоры проходят по поручению глав двух стран, президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, которые договорились на встрече в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года ускорить обсуждение проблематики мирного договора. Стороны при этом должны опираться на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года.

Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно (слева), подчеркнул, что РФ готова продолжать работу над мирным договором, но разногласия пока сохраняются. Фото: РИА Новости

Лавров и Коно на встрече также обсудили визит в Москву премьера Абэ, который может состояться уже 21 января, когда японский премьер сделает остановку в Москве по пути на Форум в Давосе. Также Коно объявил, что японская сторона ждет президента Путина в гости в июне. Предполагается, что российский лидер примет участие в закрытии идущего сейчас перекрестного Года России и Японии (на его открытие в мае 2018 года Абэ приезжал в Москву). Также переговоры Путина и Абэ запланированы в Осаке на мероприятиях в рамках G20.

Но в переговорах двух стран существует еще один непростой аспект - российская сторона настаивает, что переговоры по поводу заключения мирного договора должны проходить в двустороннем формате, без привлечения третьих стран. Речь, разумеется, о США и о заявлениях японской стороны о том, что она ожидает американской поддержки. Имеется в виду недавнее выступление в Гудзоновском университете в Вашингтоне специального советника премьер-министра Японии Кацуюки Каваи, в котором тот подчеркнул, что Токио рассчитывает на поддержку со стороны США в деле заключения мирного договора с Россией.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В России не видят препятствий для безвизового режима с Японией

Что интересно, в тот же день командующий размещенными в Японии вооруженными силами США генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что Америка не планирует "на данном этапе размещать свои войска на Южных Курилах".

"Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между РФ и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая - это возмутительное высказывание", - отметил Лавров после переговоров с Коно. Также он рассказал, что "мы сделали очень серьезное предупреждение о неприемлемости подобных высказываний и поинтересовались, насколько может быть самостоятельной Япония при такой зависимости от США".

Кстати
Фото: AF.mil

Заявление командующего американскими вооруженными силами в Японии Джерри Мартинеса , что США не планируют "на данном этапе" размещать войска на Южных Курилах, выглядит как минимум двусмысленно.

Подобная реакция на переговоры России и Японии по мирному договору позволяет сделать вывод, что в дальнейшем Вашингтон может пересмотреть свою позицию в отношении своих войск на Курилах.

В этой связи становится понятным интерес Белого дома к ведущимся переговорам и нежелание США отпускать Токио в "свободное плавание".

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