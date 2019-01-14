В Москве прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно. Главной темой стала проблема заключения российско-японского мирного договора, который так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны.
Как заявил Лавров перед началом встречи, Москва рассчитывает "на откровенную и конструктивную дискуссию". Также он напомнил, что президент России и премьер-министр Японии условились, что "работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве".
Переговоры в особняке дома приемов МИД России продлились два с половиной часа, затем стороны продолжили обсуждение за обедом, где говорили об экономическом сотрудничестве и международных вопросах.
"У России есть готовность и терпение двигаться к решению проблемы мирного договора с Японией", - заверил Лавров по итогам встречи, но тут же подчеркнул, что "сохраняются существенные разногласия". В частности, "вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации". И добавил, что для достижения прогресса в переговорах Токио прежде всего должен признать этот суверенитет. Между тем в Японии Южные Курильские острова рассматриваются как "оккупированные районы", а общепринятое их название - "северные территории", имеется в виду, что они принадлежат Японии. Против такого обозначения Москва выступает все последние десятилетия, и Лавров обосновал эту позицию еще раз.
"Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности, 2 сентября 1945 года и ряде последующих документов", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что это - "базовая позиция РФ". Возражений от японских коллег, по его словам, не последовало.
Что касается экономического сотрудничества, то стороны договорились проработать новые совместные хозяйственные проекты на Курильских островах. Кроме того, Москва не видит препятствий для перехода на безвизовый режим с Японией и предлагает начать, например, с Сахалина и Хоккайдо.
Надо отметить, что японский министр отказался от участия в итоговой пресс-конференции, хотя обычно на ней выступают обе стороны. Вообще-то Таро Коно известен своей открытостью к прессе. Но в данном случае он в силу каких-то причин счел подход к ней "преждевременным". Поэтому перед журналистами выступил один Лавров.
Нынешние переговоры проходят по поручению глав двух стран, президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, которые договорились на встрече в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года ускорить обсуждение проблематики мирного договора. Стороны при этом должны опираться на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года.
Лавров и Коно на встрече также обсудили визит в Москву премьера Абэ, который может состояться уже 21 января, когда японский премьер сделает остановку в Москве по пути на Форум в Давосе. Также Коно объявил, что японская сторона ждет президента Путина в гости в июне. Предполагается, что российский лидер примет участие в закрытии идущего сейчас перекрестного Года России и Японии (на его открытие в мае 2018 года Абэ приезжал в Москву). Также переговоры Путина и Абэ запланированы в Осаке на мероприятиях в рамках G20.
Но в переговорах двух стран существует еще один непростой аспект - российская сторона настаивает, что переговоры по поводу заключения мирного договора должны проходить в двустороннем формате, без привлечения третьих стран. Речь, разумеется, о США и о заявлениях японской стороны о том, что она ожидает американской поддержки. Имеется в виду недавнее выступление в Гудзоновском университете в Вашингтоне специального советника премьер-министра Японии Кацуюки Каваи, в котором тот подчеркнул, что Токио рассчитывает на поддержку со стороны США в деле заключения мирного договора с Россией.
Что интересно, в тот же день командующий размещенными в Японии вооруженными силами США генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что Америка не планирует "на данном этапе размещать свои войска на Южных Курилах".
"Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между РФ и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая - это возмутительное высказывание", - отметил Лавров после переговоров с Коно. Также он рассказал, что "мы сделали очень серьезное предупреждение о неприемлемости подобных высказываний и поинтересовались, насколько может быть самостоятельной Япония при такой зависимости от США".
Заявление командующего американскими вооруженными силами в Японии Джерри Мартинеса , что США не планируют "на данном этапе" размещать войска на Южных Курилах, выглядит как минимум двусмысленно.
Подобная реакция на переговоры России и Японии по мирному договору позволяет сделать вывод, что в дальнейшем Вашингтон может пересмотреть свою позицию в отношении своих войск на Курилах.
В этой связи становится понятным интерес Белого дома к ведущимся переговорам и нежелание США отпускать Токио в "свободное плавание".