В Турции из-за оползня произошел взрыв газопровода

На северо-западе Турции в результате схода оползня произошел взрыв газопровода. Об этом сообщила трубопроводная компания Botas.

Инцидент произошел 14 января в 7:30 по московскому времени в районе населенного пункта Дегирмендере (провинция Сакарья). Оползень разорвал газовую трубу, вспыхнул пожар.

"Вентили были своевременно перекрыты, подача газа прекращена, - передает РИА Новости сообщение Botas. - Пожар взят под контроль, начаты мероприятия по охлаждению и восстановлению поврежденного участка трубы".

Население и предприятия получают газ по альтернативным путям. Данных о пострадавших нет.