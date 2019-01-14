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14.01.2019 16:42
Рубрика: В мире

В Великобритании полицию вооружили металлоискателями

Текст: Александр Саможнев

В районе промышленного города Бирмингем на западе Англии полицию впервые вооружили детекторами для обнаружения металла. Образовано восемьдесят патрульных групп, которые имеют это оборудование. При задержании подозрительных лиц полицейские будут проверять их на наличие ножей и другого оружия, сообщает портал birminghamupdates.com.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Прежде всего, вновь образованное подразделение будет работать в регионе Западного Мидленда, где зафиксировано больше всего правонарушений с использованием ножей. По данным министерства внутренних дел, в Великобритании в 2017 году в криминальных разборках использовали холодное оружие свыше 52 тысяч раз. Политики и СМИ называют эту ситуацию "эпидемией ножей".

"Группы быстрого реагирования будут задействованы в наиболее неблагополучных районах. Применение детекторов являются частью нашей работы по искоренению преступлений, совершенных с помощью ножей", - заявил суперинтендант Западного Мидленда Крисс Тодд. По его словам, детекторы являются эффективным вспомогательным средством в борьбе с криминалом. Однако использование оборудования должно быть разумным и соответствовать закону. В актах о задержании будут вносить соответствующие отметки.

Чтобы обратить внимание на опасное криминогенное явление, художник Элфи Брэдли создал статую "нож-ангел", которую он собрал за два года упорной работы из 100 тысяч ножей, изъятых во время полицейских рейдов.

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