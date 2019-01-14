Вера, любовь и стихии - герои фестиваля индийского кино в России

Индийское кино - это обязательно песни и экзотические танцы? Такое представление о продукции Болливуда укоренилось у нас еще со времен, когда на "Танцора диско" по всему СССР выстраивались огромные очереди, а песенка Раджа Капура из мелодрамы "Бродяга" звучала из каждого окна. Опровергнуть этот стереотип берется Bollywood Film Festival - Третий фестиваль индийского кино, который 30 января стартует в пяти городах России - Москве, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Его торжественное открытие пройдет в московском мультиплексе "Октябрь" - там покажут кинодраму "Кедарнатх" режиссера Абхишека Капура. Она о том, что все различия в вере и мировоззрении меркнут перед лицом стихии, и остается единственное спасительное средство - любовь.

В гималайской деревушке Кедарнатх, как всегда, нашествие паломников в древний храм индуистов - верующих не смущают многочисленные опасности, которыми славится это место на высоте 3,5 тысячи метров. Здесь полюбят друг друга девушка-паломница и местный парень. Их разделяет вера: он - мусульманин. Их сплотят неумолимые природные стихии…

Кроме этого фильма, за пять дней фестиваля зрители увидят жесткую социальную драму о наркомании "Летящий Пенджаб", спортивную картину "Боец", историю восхождения на музыкальный олимп "Рок-звезда", комедию о путешествии американской журналистки в Индию "Пять свадеб", социальную мелодраму с уклоном в жанр "производственного фильма" "Нитка-иголка: сделано в Индии" и костюмную драму о разделяющих население огромной страны религиозных барьерах "Баджирао и Мастани".

Организатор фестиваля - кинокомпания Indian Films и сети кинотеатров "Каро" - надеются в будущем расширить его географию.