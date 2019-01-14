У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Видео: Как собрать iPhone X из запчастей за 33 тысячи рублей

14.01.2019,  
18:13
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Видеоблогер Николай Танев, прогулявшись по радиорынку в китайском городе Шэньчжэнь, задался целью собрать новый iPhone X, используя только запасные детали. По его заверениям, все комплектующие, продемонстрированные и использующиеся в ролике, оригинальные.

Основная плата с памятью на 64 Гб обошлась в 280 долларов. Задняя панель, аккумулятор, динамики и камера с датчиками потянули еще на сотню. Больше всего времени ушло на выбор дисплея, потому что автор видеоролика хотел, чтобы экран был в идеальном состоянии. Подходящий вариант был куплен за 130 долларов. Итого на все запчасти этого техно-пазла ушло чуть больше 500 долларов, или чуть больше 33 тысяч рублей. Это в среднем в два раза ниже стоимости смартфона в розничных магазинах.

Samsung Pay убивает аккумулятор смартфона. Но есть решение
Раскрыта цена сверхдешевого смартфона Redmi 7 от Xiaomi

Также стоит отметить, что видеоблогер не стал собственноручно собирать устройство, а доверил эту процедуру местному мастеру на все том же радиорынке, который справился с поставленной задачей за полчаса.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: istockphoto.com
Siri спасла жизнь попавшему в ДТП мужчине 15:28
В Сети рассекретили смартфон Nokia 8.1 Plus 11.01.2019
Названы дата анонса и названия трех версий Samsung Galaxy S10 10.01.2019
Apple
Apple нашла способ обойти запрет на продажи iPhone 10.01.2019
iPhone с тройной камерой показали на видео. И он странный 07.01.2019
iPhone
В России подорожали смартфоны Samsung и iPhone. А китайские - нет 09.01.2019
Блогер придумал, как уменьшить "козырек" iPhone 09.01.2019