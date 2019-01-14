Видео: Как собрать iPhone X из запчастей за 33 тысячи рублей

Видеоблогер Николай Танев, прогулявшись по радиорынку в китайском городе Шэньчжэнь, задался целью собрать новый iPhone X, используя только запасные детали. По его заверениям, все комплектующие, продемонстрированные и использующиеся в ролике, оригинальные.

Основная плата с памятью на 64 Гб обошлась в 280 долларов. Задняя панель, аккумулятор, динамики и камера с датчиками потянули еще на сотню. Больше всего времени ушло на выбор дисплея, потому что автор видеоролика хотел, чтобы экран был в идеальном состоянии. Подходящий вариант был куплен за 130 долларов. Итого на все запчасти этого техно-пазла ушло чуть больше 500 долларов, или чуть больше 33 тысяч рублей. Это в среднем в два раза ниже стоимости смартфона в розничных магазинах.

Также стоит отметить, что видеоблогер не стал собственноручно собирать устройство, а доверил эту процедуру местному мастеру на все том же радиорынке, который справился с поставленной задачей за полчаса.