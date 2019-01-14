Видео: Макаки по проводам перебрались через заснеженное поле

В городе Муцу на севере Японии очевидцы запечатлели на видео группу обезьян, виртуозно пробирающихся по проводам через заснеженное поле. Ролик опубликован на YouTube.

Между тем японские макаки славятся своей привычкой купаться в горячих источниках зимой - этим они привлекают в регион многочисленных туристов со всего мира.

Однако, как утверждают специалисты, несмотря на густую шерсть, обезьяны-экстрималы не очень любят холод и предпочитают лишний раз избегать соприкосновения со снегом. Трип по проводам - тому доказательство.