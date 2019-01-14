Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление

Россиян избавят от двойных платежей за отопление. Постановление об этом разработал Минстрой и разместил документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения.

Владельцы квартир с автономным теплоснабжением смогут, наконец, почувствовать свои преимущества перед теми, кто не может регулировать подачу тепла. Фото: AP

Двойную плату за отопление приходится платить собственникам квартир, где установлены автономные системы отопления. И это парадокс! Ведь люди устанавливали такие системы, чтобы сэкономить. А в итоге несут расходы больше, чем соседи, которые подключены к централизованным системам отопления.

Квартиры с автономными системами отапливаются не за счет горячей воды из котельной, а за счет той, что нагревается газом внутри самой квартиры. "Индивидуальные системы отопления устанавливают давно. Сначала это были дровяные котлы, а потом газовые. Отрезаются батареи, изолируются стояки, на кухне устанавливается газовый котел, от которого горячая вода идет в радиаторы отопления", - рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. Работают котлы от магистрального газа. В некоторых регионах на такие системы переводились дома малоэтажной застройки, так как отапливать их от котельной было дорого. Котлы оказывались экономичнее.

"Во многих регионах даже были программы по переводу малоэтажных домов на газовое отопление, чтобы сэкономить деньги людей", - говорит Кокин. Массово люди переходили на такие системы в регионах с дорогим теплом. Квартир, оборудованных подобным образом, много в Мурманской области, на Камчатке.

Двойной тариф за тепло платят собственники, чьи квартиры имеют автономные системы отопления. И это парадокс! Ведь люди ставили их, чтобы сэкономить

Технической сложности установка индивидуальной системы отопления квартиры не вызывает. Но споры вокруг квартир, не подключенных к центральным системам, не утихают. "Появились дома, в которых часть квартир на индивидуальном, а часть на централизованном отоплении", - говорит Кокин. И это вызывает споры между соседями.

Каждый платит за свое тепло. Но это внутри квартиры. А есть еще общие помещения. И за них владельцы автономных систем долгое время не платили, что вызывало возмущение других собственников в доме. Владельцы помещений, которые отапливаются от централизованных систем, добились справедливости, и с квартир с индивидуальными источниками тепла тоже стали брать плату.

Но так как методики расчета не было, то плату стали брать не за общедомовое тепло, а по нормативу - как будто квартиры отапливают от общей котельной. И за тепло им пришлось платить дважды. "Началась практика судебных взысканий таким образом начисленных платежей", - отмечает Кокин. В итоге в суд отправились уже владельцы газовых котлов.

Разработанный Минстроем документ является откликом на решение Конституционного суда, который признал несправедливым отсутствие возможности у россиян, в квартирах которых есть автономные отопительные системы, раздельно вносить плату за индивидуальное отопление и обогрев общедомового имущества.

При этом справедливого решения удалось добиться только в Конституционном суде. Ранее суды придерживались позиции, что такой подход оправдан. Так как квартиры обогреваются не только за счет индивидуальных газовых котлов, но также и за счет отопления других помещений. Но Конституционный суд встал на сторону владельцев автономных систем. Теперь они смогут оплатить отдельно тепло, которое пошло на обогрев общих помещений, и газ, которым отапливалась их квартира. Конечно, платить им придется больше, чем когда удавалось вовсе не оплачивать обогрев подъездов. Но такой подход был изначально несправедлив и требовал корректировки.

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