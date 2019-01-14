Военная полиция осваивает электрические мотоциклы

Военную полицию продолжают оснащать современными высокотехнологичными транспортными средствами. Среди таких новинок - новые электрические мотоциклы отечественного производства.

В Минобороны России сообщили, что в апреле на подконтрольную эксплуатацию в военную автоинспекцию Москвы будут поставлены четыре электромотоцикла "ИЖ-Пульсар". Их выпускает "Концерн Калашников". Известно, что эти экологически чистые двухколесные транспортные средства обладают низким уровнем шума, что очень удобно для работы в жилых кварталах.

Кроме того, "ИЖ-Пульсар" обладает низкими эксплуатационными издержками. Стоимость 100 км пути электромотоцикла обойдется от 13 до 36 рублей, в то время как бензиновый аналог "тянет" на 236 рублей. Но что особенно важно для военных полицейских - без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров. А время полного наполнения его аккумуляторных батарей составляет около полутора часов.

Эту транспортную новинку уже используют в некоторых полицейских подразделениях России. Теперь она пропишется и у военных правоохранителей. В министерстве обороны заявили, что помимо четырех опытных образцов "ИЖ-Пульсара" ведомство намерено закупить в нынешнем году для ВАИ еще 16 электромотоциклов. Причем использовать их планируют не только в Москве.

Без подзарядки новый российский электромотоцикл "ИЖ-Пульсар" может проехать порядка 150 километров. А время полного наполнения его аккумуляторных батарей составляет около полутора часов

О других новинках для военной полиции недавно сообщили в Научно-производственном объединении специальных материалов. Для армейских правоохранителей там разработали уникальный лазерный фонарь "Поток". Он способен временно ослеплять нарушителей без вреда для их здоровья. Среди других разработок предприятия - несколько видов электрошоковых устройств, в том числе - дистанционного действия.

Советник гендиректора предприятия Юрий Кленов также рассказал о защитном шлеме "Колпак", которые выпускают в противоударном и пулезащитном исполнении. А также о щитах для полицейских "Авангард" и специальном защитном комплекте "Партнер".

Последний полицейские в шутку называют "Черепахой". Его щитки и впрямь напоминают черепаший панцирь. Этот комплект предназначен для индивидуальной защиты рук и ног полицейских от ударных нагрузок, холодного, колюще-режущего оружия. По словам Кленова, комплект "Партнер", как и шлемы "Колпак", другая продукция предприятия, изготавливается из новейших композитных материалов.

Среди другой продукции объединения очень востребованы кинологические бронежилеты "Норд" для служебных собак и бронеколпаки "Чум", которые применяются при оборудовании постов охраны.

Кстати, по сообщению Министерства обороны РФ, российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе населенного пункта Манбидж (провинция Алеппо) близ сирийско-турецкой границы. Наши армейские правоохранители обеспечивают там безопасность мирных жителей и контролируют перемещение вооруженных формирований.