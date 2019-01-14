Очень непростую житейскую ситуацию разобрал Верховный суд. Он проверил, как коллеги из местных судов разрешили спор двух собственников одной квартиры. Причем однокомнатной. Собственник большей части квартиры в ней жил, а собственник меньшей части спустя годы неожиданно решил вселиться на свои квадратные метры. Но "основной" хозяин с таким желанием чужого для него человека не согласился и не пустил его в квартиру. Спор дошел до суда.

Верховный суд решил: крохотная доля собственника в квартире - еще не основание для его вселения, но за нее надо платить аренду. Фото: Adempercem / iStock

На самом деле подобная ситуация - когда несколько собственников одного жилого помещения не могут договориться, как мирно сосуществовать в одной квартире, не только болезненна, но и весьма распространена. Судебная статистика это утверждение лишь подтверждает. Такие иски, как правило, скандальны и тянутся годами.

Схема взаимоотношений собственников в таком случае проста - тот, у кого больше метров и прав, старается любыми доступными способами не пустить претендента на соседство.

Ситуация особо обостряется, если жилье - однокомнатное, обитать в котором двум чужим и не симпатизирующим друг другу людям просто невозможно.

В нашем случае все именно так и получилось - некоему гражданину подарили четверть однокомнатной квартиры. По сути - угол комнаты. Под подобный дар некоторые граждане часто маскируют продажу своей доли, если какая-либо личная неприязнь мешает им поступить по закону, а именно предложить выкупить свою долю уже живущему в квартире человеку.

Наш случай произошел в городе Сочи. Поэтому "приняв в подарок", а точнее - купив несколько квадратных метров, второй сособственник несколько лет "не подавал признаков жизни". То есть в квартиру не наведывался, со своим соседом не знакомился и никаких требований не выставлял.

Но спустя годы, а точнее - через семь лет. вероятно, в связи с изменившейся жизненной ситуацией гражданин захотел воспользоваться своим правом собственника. И захотел вселиться на принадлежащие ему квадратные метры. Но у него ничего не вышло. В квартиру его не впустили. И ключей от нее не дали.

Пришлось невселенному собственнику отправляться в районный суд с исковым заявлением, в котором содержались требования заселить его на личные квадратные метры и не "чинить препятствия к проживанию". Но в районном суде его ждало разочарование.

Суд спор рассмотрел и гражданину в иске было отказано.

Районный суд выслушал все стороны конфликта, изучил ситуацию и сказал,что владелец меньшей доли в однокомнатной квартире "не обладает безусловным правом на вселение".

В переводе на обывательский язык это означает, что у истца нет "безусловного" права на проживание в квартире.

Районный суд подчеркнул: то, как будут реализовываться права собственников, зависит от размеров их доли. По закону, если договориться о пользовании квартирой двум хозяевам не получилось, то "удовлетворить требование о вселении можно, только определив при этом, как пользоваться помещением, и предоставив каждому из собственников соразмерную его часть".

Но в нашем случае предметом спора была маленькое жилье. Так что предоставить собственнику помещение "соразмерное" его доле в однокомнатной квартире сделать было просто технически невозможно.

Как написал в своем решении районный суд, вселение истца в квартиру "приведет к существенному ущемлению прав и законных интересов ответчика".

Суд заявил, что вместе пользоваться квартирой эти люди не смогут, они чужие друг другу и не являются членами одной семьи. Кроме того суд заметил, что собственник меньшей доли вообще никогда не жил в той квартире.

Естественно, обиженный истец обжаловал это решение в краевом суде. Апелляция изучила решение районного суда и отменила его. Более того, краевой суд сказал, что истец в своем требовании был прав.

В краевом суде заявили еще, что наличие маленькой доли в общей собственности правового значения не имеет: это не ограничивает право на владение и пользование имуществом.

А еще,по мнению краевого суда, никто не ставил вопрос о возможной выплате собственнику крохотной части квартиры, компенсации в счет причитающейся ему доли. Но с таким решением не согласился уже истец и пошел жаловаться дальше и выше. В итоге спор дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Там спор двух собственников однокомнатной квартиры затнредовали и изучили.

Вот позиция Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

В нашем случае, заявила высокая судебная инстанция, собственники не смогли договориться о том, как пользоваться жильем, но очевидно, что жить в квартире вместе истец и ответчик не могут. Ведь речь идет об однокомнатной квартире. А еще Верховный суд подчеркнул - владелец части квартиры имеет право на соответствующую компенсацию за те квадратные метры, хозяином которых он является.

Вот что еще важное заявила высокая судебная инстанция: в таких "квартирных" спорах суд не может отказать в удовлетворении требования об определении порядка права пользования помещением. Подобный порядок пользования и должен быть установлен в таком деле, заявили в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

ВС подчеркнул: жить в квартире вместе ее владельцы не могут. Но у них есть право на компенсацию

По мнению высокого суда, спор сторон в таких конфликтах неизбежно приведет к нарушению прав одного из собственников жилого помещения.

Еще одно важное заключение Верховного суда: рассматривая такой спор, суд имеет полное право отказать во вселении одному из сособственников. Но ущемлять человека при этопм нельзя. Отказывая человеку во вселении, надо установить такому невселенному гражданину ежемесячную компенсацию от тех сособственников, которые постоянно живут в квартире и фактически пользуются его долей. Иначе получается, что постоянно живущие пользуются чужими квадратными метрами безвозмездно, то есть - даром.

Проще говоря, те собственники, которые на постоянной основе живут в квартире, могут выплачивать деньги за аренду квадратных метров соседу, которому отказано во вселении.

В результате Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение по этому делу апелляции и отправила спор об однокомнатной квартире на новое рассмотрение в краевой суд, но велела сделать это с учетом своих разъяснений.